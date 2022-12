Alessandro Vicinanza è malato, la terribile notizia: la patologia è molto seria, la reazione di Ida Platano

Ora che le cose tra loro procedono bene e sono stabili (hanno persino fatto una breve vacanza insieme e hanno detto di andare molto d’accordo), Ida e Alessandro sono pronti a sopportare il rigore delle apparizioni televisive. Sono arrivati con un grande sorriso sul volto e sono apparsi molto affiatati e a loro agio l’uno con l’altra. Parlando con Silvia Toffanin di Verissimo, i due hanno detto che uno dei loro più grandi legami è dovuto alle loro precedenti situazioni difficili. Alessandro ha parlato in particolare del suo primo ricovero in ospedale all’età di 16 anni e della sua esperienza di 7 anni di terribile tensione.

Alessandro Vicinanza, parole su Ida mai sentite: “In quel momento ero imbarazzato”

Alessandro e Ida hanno scioccato tutti rivelando che all’inizio lei era ancora più sicura di volersi legare a lui, nonostante la sua riluttanza. La colpa è stata la mancanza di preparazione alla trasmissione, ha dichiarato. “In quel momento ero imbarazzato e intimidito”, ha detto. Ora, però, la coppia sembra aver trovato il giusto equilibrio e la tanto desiderata felicità.

Ida Platano torna da Riccardo Guarnieri, cosa è successo con Alessandro

Alessandro Vicinanza ha poi raccontato di soffrire di una grave malattia, che ha cambiato la sua vita.

A quanto pare il suo sangue non coagula correttamente a causa di una malattia autoimmune e che è stato ricoverato in ospedale per lunghi periodi. Tutti i membri della sua famiglia erano molto preoccupati per lui, dopo aver scoperto la sua malattia. Dopo aver scoperto la sua malattia, Vicinanza dà più importanza all’affetto e all’amore che al lavoro.