Il pubblico di Live non è la d’Urso si prepari a una puntata rovente: le anticipazioni sullo show di Carmelita, in onda mercoledì 5 giugno, rivelano la presenza di tre ‘big’ del gossip del momento. In studio, sotto un fuoco incessante di domande, Pamela Perricciolo e Marco Carta. La prima dirà la sua sul matrimonio di Pamela Prati, il secondo darà la propria versione sul presunto furto alla Rinascente (che lo ha visto rinviato a giudizio). Ma non è tutto: Massimo Giletti ha annunciato l’ingresso di Mark Caltagirone, che si presenterà a volto scoperto nel corso della trasmissione di Barbara d’Urso “in una sinergia straordinaria tra La7 e Canale 5“.

Tris di super ospiti per Barbara d’Urso

Le sorprese di Live Non è la d’Urso non sono ancora finite: pronto un tris di super ospiti che terrà il pubblico incollato agli schermi. Si tratta di tre dei personaggi più discussi del gossip: Pamela Perricciolo, Marco Carta e Mark Caltagirone.

Avete capito bene: il terzo nome è quello del ‘fidanzato fantasma’ di Pamela Prati, l’uomo dai mille misteri che sarebbe in procinto di dire tutta la sua verità sul caso.

Pamela Perricciolo e la sua verità

Dopo l’incandescente ospitata di Eliana Michelazzo, il parterre della trasmissione di Carmelita si prepara ad accogliere la sua (ex) collega Pamela Perricciolo. Sarà lei una delle protagoniste della prossima puntata di Live – Non è la d’Urso, il 5 giugno, e secondo le indiscrezioni dirà la sua verità.

Il caso in questione è ormai noto come ‘Pratiful’, cioè il (finto?) matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Ha tante accuse da cui difendersi, tra cui quella di aver tramato alle spalle di tanti vip creando falsi profili sui social per tessere relazioni fittizie.

Marco Carta parla dell’accusa di furto

Tra i più attesi anche Marco Carta, che sarebbe pronto a ribadire la sua innocenza dopo lo scabroso fatto di pochi giorni fa. Il cantante, infatti, è stato accusato di furto aggravato insieme a un’amica 53enne, Fabiana Muscas.

Secondo l’accusa, i due avrebbero rubato 6 magliette del valore di 1.200 euro alla Rinascente di Milano. L’artista risulta indagato a piede libero in attesa del processo fissato per il prossimo settembre.

Mark Caltagirone in studio

È questa una delle notizie bomba che gravitano intorno al prossimo appuntamento di Live: Mark Caltagirone in studio davanti a Barbara d’Urso (e a milioni di italiani) per la prima volta.

A darne l’anticipazione è stato Massimo Giletti che, nella scorsa puntata del suo Non è l’Arena, ha mostrato l’uomo ‘più ricercato d’Italia’ di spalle, prima di annunciarne la presenza su Canale 5 (a volto scoperto).

Il conduttore lo ha incontrato con Nathalie Caldonazzo (che gli ha tirato una ‘pizza’ per la sua condotta ‘sfuggente’) e tutto sembra avere il sapore della svolta. Verità o no? Ai telespettatori l’ardua sentenza.