Dopo il tanto atteso bacio davanti alle telecamere, con il quale hanno sancito i loro sentimenti pubblicamente, Francesca De André e Gennaro Lillio saranno ospiti questa sera di Barbara D’Urso. I due si confronteranno, parleranno della loro passione e forse si capirà se questa storia è destinata a durare.

Ospiti questa sera da Barbara D’Urso

Durante la puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda ieri, 11 giugno, Barbara D’Urso ha rivelato che Gennaro Lillio e Francesca De André, questa sera, saranno ospiti di Live-Non è la D’Urso. I due giovani, che hanno deciso di rendere pubblica la loro storia d’amore, saranno protagonisti dell’Uno contro tutti del programma televisivo. Si confronteranno con i cinque ospiti presenti nelle sfere e affronteranno insieme critiche e apprezzamenti. Anche il pubblico da casa potrà esprimere la propria opinione commentando sui social le dichiarazioni dei due concorrenti appena usciti dalla casa del Grande Fratello. La D’Urso, a Pomeriggio Cinque, ha chiesto al direttore del settimanale Nuovo, Riccardo Signoretti: “Caro direttore Signoretti: Come la vedi la coppia Francesca De André-Gennaro? Che per altro, apro e chiudo parentesi, domani sera saranno insieme a Live-Non è la D’Urso e si scontreranno contro cinque sfere agguerritissime“.

Riccardo Signoretti e Fabrizia De André a Pomeriggio Cinque. Immagine: Mediaset Play Pomeriggio Cinque

Molte critiche alla nuova coppia

Signoretti ha risposto alla domanda della conduttrice facendo un paragone calzante con la stagione calda che sta arrivando: “Loro hanno vissuto al Grande Fratello come chiusi dentro un frigorifero, sono un ghiacciolo che a ferragosto purtroppo non potrà durare, vedo una storia destinata a sciogliersi“. Non è solo il direttore di Nuovo a non credere molto nella coppia appena nata; molti sono quelli che criticano i comportamenti della De André ma anche di Gennaro, che non sarebbe un vero uomo, visto quello a cui è passato sopra. Ci ha pensato la sorella di Francesca, Fabrizia De André, con le sue parole pacate a zittirli: “Sarà che io vivo nel paese delle meraviglie, ma vedo questa storia come una favola“. Sulla discussione infinita tra la sorella e Cristiano Malgioglio, si è invece espressa così: “Ognuno di noi sfoga il dolore a modo proprio, mia sorella sicuramente ha usato toni un po’ troppo eccessivi, però, come ho già detto altre volte, credo che Cristiano sia andato oltre“. Grazie al faccia a faccia avuto in studio, i due hanno chiarito le loro divergenze.

Momenti dentro la casa del GF. Immagine: Grande Fratello/Facebook

Mentre erano ancora nella casa più spiata d’Italia, la De André, riferendosi a Gennaro e al voler finalmente dedicarsi a lui, ha detto: “Ho deciso di dare spazio a chi se l’è meritato“. Solo il tempo confermerà o meno se le loro intenzioni sono serie, intanto tra qualche ora il pubblico potrà scoprire qualcosa in più sulla turbolenta relazione tra i due. E, certamente, Barbara D’Urso ha in serbo delle belle sorprese per non fare annoiare gli spettatori, una di queste è già stata svelata: in una delle sfere ci sarà Giorgio Tambellini, l’ex fidanzato di Francesca.