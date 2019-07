L’ex cavaliere Rocco Fredella, corteggiatore della Dama torinese Gemma Galgani, dimentica il Trono Over e volta definitivamente pagina. Innamoratissimo della sua Doriana è pronto a portarla all’altare.

Lo ha confessato lui stesso, tuttavia, in un’intervista rilasciata ad Uomini & Donne Magazine. Tuttavia non manca un pensiero alla Galgani, a cui riserva parole amare.

L’amore con Doriana

La storia tra Rocco e Doriana è cominciata non troppo tempo fa. Eppure l’ex cavaliere sembra avere già intenzioni serissime. “Ho intenzione di sposare Doriana: ho già avviato le pratiche del divorzio per pensare al matrimonio con più serenità” ha dichiarato a Uomini & Donne Magazine. Fredella sembra davvero molto preso: sono sicuramente lontani quei tempi in cui sperava di conquistare il cuore della ambitissima dama Gemma Galgani. Purtroppo tra loro l’amore non ha mai preso il volo.

Poi si sbilancia al punto da proporsi velatamente per Temptation Island. “Io sono una persona molto gelosa e Doriana ha molti corteggiatori, quindi sarei curioso di vedere come si comporterebbe senza di me in un villaggio pieno di single”. I casting per Temptation Island Vip sono ancora aperti, chissà che la produzione non prenda in considerazione questa proposta.

La frecciatina a Gemma

La storia con Gemma è stata tormentata, tuttavia ha appassionato il pubblico di Uomini & Donne che ha seguito il Trono Over quest’anno. Per loro non c’è stato alcun lieto fine tra loro.

Tuttavia Rocco sembra non aver ancora dimenticato la Galgani. Tanto che l’ex cavaliere non gli ha risparmiato una frecciatina, parlando a Uomini & Donne Magazine. “Mi ha deluso come persona e non le perdonerò mai. Il giorno in cui sono uscito dallo studio in lacrime e lei non si è nemmeno alzata dalla sedia“. Parole dure quelle di Fredella nei confronti della Galgani, lasciando credere di non aver dimenticato i trascorsi.