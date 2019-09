Andare in onda poco tempo dopo un grave lutto non è facile e a sottolinearlo nel corso della sua intervista a Diva e Donna è stato il giornalista Alberto Matano che da quest’anno è alla conduzione insieme a Lorella Cuccarini de La vita in diretta.

Il giornalista non ha potuto fare a meno di sottolineare il suo dolore per la scomparsa di Ida Colucci, giornalista ed ex direttrice del Tg2, a cui ha dedicato parole piene d’affetto anche sui suoi canali social subito dopo la sua morte. Durante l’intervista, Alberto Matano ha anche accennato alla sua esperienza di conduzione con Lorella Cuccarini.

Il dolore che Alberto Matano si porta dentro

Alberto Matano ha espresso con queste parole il suo stato d’animo attuale: “C’è questo dolore che mi porto dentro da un mese: la morte di Ida Colucci“.

Ai microfoni di Diva e Donna ha poi sottolineato che si tratta per lui di una perdita terribile, talmente dolorosa da averlo spinto a non voler festeggiare nemmeno il suo esordio a La vita in diretta come presentatore. Anche se pare non ci sia stato alcun party per celebrare il suo ingresso in uno dei programmi più seguiti dagli italiani, un segno di festa non poteva mancare da parte del team con cui lavora: “Non volevo feste, però mi hanno fatto trovare la torta in studio, sono stati carini“.

Il rapporto con Lorella Cuccarini

Ad accompagnare nella conduzione de La vita in diretta Alberto Matano c’è la presentatrice Lorella Cuccarini. Questa estate aveva difeso la conduttrice dalle polemiche sollevate da alcuni che l’accusavano di aver ottenuto la conduzione del famoso programma in seguito alle sue dichiarazioni “sovraniste”.

Queste critiche avevano addirittura spinto la stessa presentatrice a replicare. Adesso, spiega che lavorare insieme a Lorella Cuccarini non toglie assolutamente niente al suo stile di conduzione: “Lei non mi ha tolto la luce, lei è un travaso di luce.

Veniamo comunque da storie diverse“.