Qualche mese fa, Pamela Prati è tornata al centro delle cronache rosa per via dell’affaire Mark Caltagirone e, nello stesso periodo, si era vociferato che la showgirl avesse contratto dei debiti di gioco. Diva e Donna ha pubblicato delle foto di Pamela Prati mentre entra proprio all’interno di una sala bingo.

I presunti debiti di Pamela Prati

Nel maggio scorso, la giornalista di gossip Gabriella Sassone, aveva commentato sotto un post di Dagospia le voci secondo le quali Pamela Prati fosse piena di debiti di gioco: “Gioca da anni in tutte le sale bing e slot machine […] si camuffa con cappelletti e va a una sala enorme fuori mano su via Casilina”.

Pamela Prati all’esterno della sala gioco. Credits: Diva e Donna

La giornalista aveva anche raccontato di aver già svelato questa indiscrezione all’interno di un indovinello enigmatico in un numero di Diva e Donna. Proprio questa rivista ha pubblicato le foto di Pamela Prati mentre in tarda serata si fa accompagnare da un amico ed entra in una sala gioco per poi uscirvi intorno all’una.

Pamela Prati fotografata all’entrata di una sala gioco da Diva e Donna. Credits: Diva e Donna

I presunti debiti di gioco di Pamela Prati

Le notizie riguardanti i presunti debiti di gioco di Pamela Prati potrebbero dimostrare che nel Prati Gate la showgirl avesse avuto un ruolo da regista accanto alla sua ex agente Pamela Perricciolo e che in qualche modo fosse stata complice della messinscena del matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone, allo scopo di guadagnare dei soldi attraverso esclusive ed ospitate in TV.

Tutte notizie che sarebbero state smentite proprio da Pamela Prati che ha non solo messo in luce il fatto che non avesse guadagnato nulla da tutta la vicenda, ma anche di esser stata vittima di una truffa romantica, di aver creduto che il matrimonio con questo uomo ci sarebbe stato, un uomo che lei sentiva quotidianamente al telefono, ma che non aveva mai incontrato.

La sua ex agente Pamela Perricciolo, che sarebbe stata la regista della truffa, ha dichiarato che, secondo lei, la showgirl sapeva e che complice della vicenda fosse anche la sua ex socia, Eliana Michelazzo, dichiaratasi anche lei vittima di un raggiro simile.