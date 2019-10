Non si è ancora smesso di chiacchierare dell’ultima edizione di Temptation Island Vip che ha visto impegnata nella conduzione, per la prima volta, Alessia Marcuzzi che già si parla di Isola dei Famosi 2020. Il pubblico si sa, non è mai sazio di reality show e non è mai troppo presto per svelare cast, parlare di forfait e di papabili eventi. Che abbia inizio il toto-naufrago che in molti stavano attendendo!

Un continuo slittamento per Mediaset

Ovviamente per vedere in onda la prossima edizione de L’Isola dei Famosi bisognerà aspettare il 2020, anno cardine per i reality di punta di Mediaset.

Come già risaputo, lo stesso Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini che sarebbe dovuto andare in onda nei prossimi mesi dovrà attendere l’anno nuovo. Come riportato da SuperguidaTv, con lo slittare del Grande Fratello Vip l’intero palinsesto ha dovuto rimodellarsi. Per ragioni di “continuità” è stato infatti ritenuto opportuno, o almeno così sembra, spostare ulteriormente in avanti nel tempo anche il Grande Fratello Nip di Barbarella al quale potrebbe non giovare l’immediata messa in onda dopo l’edizione Vip. Motivo per cui, tra i due, potrebbe interporsi il reality di Alessia Marcuzzi.

Isola dei Famosi 2020: il papabile cast

In questo mare di anticipazioni, dubbi e probabilità si agitano anche i nomi dei primi papabili naufraghi che potrebbero sbarcare in futuro alle Honduras.

Sebbene sia ancora molto presto e la lista potrebbe subire più di una rivisitazione, sembra che alcuni nomi più di altri facciano incursione. Parliamo ad esempio dell’ex dello studio di Maria De Filippi, Jack Vanore. L’ex corteggiatore-tronista-opinionista potrebbe infatti essere uno dei venturi isolani insieme ad una persona cara invece a Barbara d’Urso, Maria Monsè, più volte ospite di Carmelita nelle sue trasmissioni. Al loro fianco spunta poi il nome di Nicolò Scalfi: non vi suonerà affatto estraneo alle orecchie questo nome sebbene non sia un volto propriamente noto nei “salotti” televisivi.

Isola dei Famosi sì ma senza Frassica

Scalfi lo ricorderanno soprattutto i tanto appassionati di game-show e in particolare di Caduta Libera ove è stato uno dei più grandi campione di sempre tanto da far piangere Gerry Scotti il giorno della sua sconfitta. Ancora, tra i tanti, c’è anche il nome di Maria Giovanna Elmi, l’annunciatrice televisiva che già aveva partecipato all’Isola dei Famosi. Secondo SuperGuidaTv, l’annunciatrice che aveva partecipato all’Isola di Simona Ventura, potrebbe tornare in auge replicando l’esperienza sotto gli occhi di Alessia Marcuzzi. Ultima ma non per minor importanza, Eleonora Giorgi che dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip sembra trovarci gusto a partecipare ai reality.

Negata fin dal principio qualsiasi tipo di incursione invece Nino Frassica. L’attore, intervistato da Millenium, sembra aver già allontanato da sé ogni pettegolezzo circa una sua probabile comparsa al reality delle Honduras: “È pericolosa, soprattutto per uno della mia età“.