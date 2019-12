“Mamma mia che bella!!! Vai Vladyy“; “Sei bellissima“; “Sei bellissima, che meraviglia! Sono commossa da quanto sei dolce in questo abito“; sono solamente alcuni dei commenti che affollano in queste ore il profilo Instagram di Vladimir Luxuria. Motivo? Il suo portamento e la sua eleganza dello sfilare in abiti particolari… da sposa!

Vladimir Luxuria, in abito bianco fa il pieno di like

Nessuna dietrologia e nessun colpo di scena, su Instagram tutto appare in maniera molto chiara, difficile da fraintendere. Eppure l’abito da sposa con il quale ha deciso di sfilare l’amata Vladimir Luxuria, per quanto si tratti solamente di una sfilata, non passa inosservato ed è occasione per il suo seguito per farle numerosi complimenti.

Recentemente si è parlato molto di Vladimir Luxuria, vittima di un brusco e condannabile attacco pubblico in quel di Live – Non è la d’Urso qualche settimana fa. Frasi particolarmente forti che hanno ferito Vladimir e alle quali sono seguite necessariamente delle scuse da parte di Barbara d’Urso che, a Pomeriggio Cinque, aveva deciso di rivolgersi direttamente all’amica e ospite Luxuria: “Vladi ci è rimasta male per il fiume in piena che era Sgarbi. Sapete lui è inarrestabile, nessuno riesce a fermarlo e Vladi è l’unica che sa gestirlo.

Probabilmente – aveva tuonato la d’Urso – l’altra sera Vladi era un pochino più fragile. Mi spiace che sia accaduto questo in una mia trasmissione“.

Lo scatto in abito da sposa

A distanza di giorni da Live – Non è la d’Urso, Vladimir volta pagina e continua a postare sui social numerosi scatti che racchiudono la sua vita privata. L’ultimo in ordine di tempo riguarda un post apparso sulla sua pagina Instagram, la ritrae nel corso di una sfilata che l’ha vista passeggiare in abito da sposa, magnificente. Ovviamente, al di sotto dello scatto, si sono accumulati infinità di complimenti per lei, tutti volti a sottolinearne la bellezza.

*immagine in evidenza: fonte/Instagram @vladimirluxuria