Di ieri sera, orario italiano, le ultime novità sul fronte quanto mai infuocato che separano gli Usa da una parte e l’Iran dall’altra. Da Teheran, ieri, l’annuncio di una probabile ritirata dall’accordo stipulato nel 2015 sul nucleare, l’eco di una vendetta arrivata a minacciare l’America ma anche un Occidente che arriva postuma al raid Usa in cui è stato ucciso il generale iraniano, Qasem Soleimani. Oggi funerali del generale iraniano a Teheran e la tensione è alle stelle.

In una situazione quanto mai pericolosa e a cui il mondo sembra assistere in maniera del tutto inerme di fronte ad un tragico gioco di guerra cui non si conoscono le regole né gli attanti, anche le parole possono correre più veloci del loro contenuto.

Di oggi le forti parole di Amir Ali Hajizadeh, il comandante delle unità aerospaziali dei Pasdaran, riportate da Ansa e pronunciate nel corso dei funerali di Soleimani a cui hanno preso parte milioni di persone che hanno letteralmente invaso le strade di Teheran. “Anche se colpissimo tutte le basi Usa, o uccidessimo Trump o il suo ministro della Difesa, non sarebbe sufficiente a vendicare l’uccisione di Qassem Soleimani – le fortissime parole Amir Ali Hajizadeh, pronunciate nel corso della funzione – Solo l’espulsione degli americani dalla regione lo sarà“.

E al centro dell’attenzione, proprio oggi nel corso dei funerali di Soleimani, ci sono le parole di Donald Trump, pronunciate ieri: “A loro è consentito uccidere, torturare e mutilare la nostra gente e a noi non è consentito toccare i loro siti culturali?

Non funziona così“, a cui sarebbe seguita la minaccia di colpire anche i siti culturali iraniani nel caso in cui, in rappresentaglia per Soleimani, fossero stati colpiti obiettivi USA. Nello specifico, 52 siti: un numero simbolico che rimanda al numero degli “ostaggi americani presi dall’Iran molti anni fa“.

….targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!