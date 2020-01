Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato, ma questa 70esima edizione ha già scatenato numerosissime polemiche. Dopo il polverone per il famosissimo “passo indietro”, l’infelice esclamazione di Amadeus detta riferendosi a Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, arriva anche la provocazione di Mara Venier, che, nel corso del suo nuovo programma radiofonico Chiamate Mara 3131, la conduttrice di Domenica In ha voluto, in qualche modo, dire la sua sulla vicenda.

La provocazione di zia Mara: “Vorrei pezzi grossi che fanno i valletti“



Anche se Amadeus si è detto sereno, mostrandosi tranquillo e confessando di “dormire come un sasso“, le polemiche non hanno fine.

Dopo gli attacchi della Hunziker e Monica Bellucci, di Claudia Gerini e Ambra Angiolini, arriva anche la provocazione di Mara Venier. Anche Zia Mara sarà una delle vallette che si alterneranno sul palco dell‘Ariston per affiancare il presentatore. Condurrà il Festival proprio durante l’ultima puntata, quella dell’8 febbraio, serata in cui verrà proclamato il vincitore.

E quindi, dato che sarà una delle protagoniste di Sanremo, non poteva non far sentire la sua voce. Infatti la Venier ha rivelato di sognare un festival della canzone italiana condotto da sole donne, affiancate da 8 valletti.

Ha inoltre precisato che sarebbe molto esigente nella scelta dei possibili co-conduttori: “Non vorrei gente che non fa niente, vorrei pezzi grossi che fanno i valletti, anche qualche politico“. Ha poi aggiunto che non le dispiacerebbe se a condurre con lei il Festival ci fossero Maria de Filippi e Sabrina Ferilli. Questa provocazione è quindi stata la sua risposta alle infinite polemiche che stanno travolgendo la 70esime edizione del Festival, ancor prima di iniziare.

Mara Venier, protagonista del nuovo programma di Rai Radio2

A condurre il programma radiofonico Chiamate Mara 3131, in onda su Rai Radio2, accanto a Mara c’è il simpatico ed ironico musicista Stefano Magnanensi. Ogni puntata della trasmissione radiofonica inizia focalizzando l’attenzione su una tematica che verrà poi discussa confrontando anche le varie opinioni dei radioascoltatori. Ma non solo: durante le puntate ci sarà la possibilità di parlare anche di oroscopo, moda, di rapporti di coppia, di spettacolo e ovviamente del Festival di Sanremo!