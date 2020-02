La serata delle cover permette al Festival di Sanremo di vincere ancora una volta la gara agli ascolti. Non mancano però ovviamente dei “migliori” e dei “peggiori” in questa terza serata che ha visto trionfare la tradizione, l’italianità. I “peggiori” e i “migliori” del Festival:

I flop della terza serata del Festival

Georgina Rodriguez e Amadeus

Voce di social, la performance di Georgina Rodriguez non compiace nessuno. L’influencer spagnola e compagna di Cristiano Ronaldo – seduto tra le poltroncine dell’Ariston – arriva sul palco del Festival di Sanremo con un italiano nemmeno accennato e la comunicazione con Amadeus diventa difficile se non del tutto impossibile in termini di contenuti.

Sui social si sprecano le battute sullo sketch che non è stato particolarmente gradito: “Siparietto degno delle peggiori commedie italiane degli anni ’80“, scrive un utente su Twitter a cui ne fa eco un altro “140 mila euro per non parlare nemmeno in italiano“. Ma le critiche sono davvero numerosissime: “Domanda tecnica per superare il siparietto Amadeus/Rodriguez: come vi comportate con l’imbarazzo generato dalla tristezza di scene come questa?”.

La durata

Ancora una volta, prima delle 2, si fatica a trovar spazio nel letto caldo per riposare un po’.

Certo però questa volta non è colpa del “Fiorello di turno” che si è dilungato troppo in chiacchiere ma della gara in sé. Una serata che ha visto sfilare sul palco tutti e 24 i big, esibendosi a suon di cover e duetti. E proprio “la durata” del Festival è diventata protagonista della terza serata in apertura e collateralmente con Tiziano Ferro che ha voluto chiedere scusa, amorevolmente, a Fiorello a seguito dell’esplosione dell’hashtag “fiorellostattezitto”.

Il post pubblicato da Tiziano Ferro in cui chiede “scusa” a Fiorello.

Morgan e Bugo

Sono gli unici cantanti che possiamo inserire nella classifica dei “peggiori” della serata. Ad anticipare la loro entrata in scena numerose polemiche sollevate dallo stesso Morgan che hanno rischiato di minare, ancora una volta, il clima sanremese. Un grido a “il complotto” che non mette in buona luce il duo, poi arrivato sul palco nonostante poco prima della diretta avesse minacciato la disertazione. L’esibizione non convince e la giuria demoscopica li penalizza ancora. Difficilissimo sapere che sorte gli spetterà questa sera quando sarà il pubblico a doverli giudicare.

Il post pubblicato prima del Festival da Morgan su Instagram in cui grida al “complotto”

I top della terza serata del Festival di Sanremo

Alketa Vejsiu

Arrivata sul palco di Sanremo, è quasi una “sconosciuta” per il pubblico che non sa cosa aspettarsi dalla bellissima conduttrice albanese che non gode in Italia della stessa febbricitante fama cui le fa seguito invece in Albania. Elegante, con un iItaliano fluente far invidia, il suo discorso commuove sul far della notte il pubblico del Festival, chiamato a riflettere su un piccolo pezzo di storia e soprattutto sull’italianità.

Georgina

Sebbene sia doveroso, ad onor di critica, inserirla tra le “flop” della serata, Georgina Rodriguez si merita anche un post nei top della serata. Imbarazzata, molto timida e dolce sì, sbaglia ripetutamente la pronuncia del nome di qualsiasi direttore d’orchestra, ma riesce comunque ad ingentilirsi il pubblico che nonostante continui a domandarsi se la presenza di Georgina sia stato solamente un escamotage per avere a Sanremo Ronaldo, ora ha occhi anche per la sua genuinità che tuttavia, non guasta.

Roberto Benigni

La favella toscana di Benigni incanta ancora una volta il pubblico dell’Ariston che quando lo vede arrivare dal red carpet esterno al teatro ha un dejavù, pensando: “non cambierà mai”. I suoi 40 minuti di monologo colpiscono il cuore degli spettatori con un discorrere incalzante sulle censure de Il Cantico dei cantici.

