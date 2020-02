Come ogni venerdì sera, torna oggi l’appuntamento settimanale con Quarto Grado, programma di approfondimento giornalistico dedicato ai casi di cronaca nera irrisolti. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ripercorreranno, per il pubblico di Rete 4, i punti salienti degli omicidi di Gianna Del Gaudio e Daniela Roveri, avvenuti nel 2016 e ancora avvolti nel mistero.

Spazio poi al caso di Samira El Attar senza trascurare l’attualità, con aggiornamenti e approfondimenti sul Coronavirus.

Gli omicidi di Gianna Del Gaudio e Daniela Roveri

Saranno 2 omicidi dagli inquietanti parallelismi il fulcro della puntata di Quarto Grado di venerdì 28 febbraio. Gianna del Gaudio e Daniela Roveri hanno perso la vita per un netto taglio alla gola, infertole dal loro ignoto assassino. Per l’omicidio della prima, avvenuto nell’agosto 2016 a Seriate, l’unico indagato è il marito Antonio Tizzani che, dal canto suo, si è sempre professato innocente.

A quasi 4 anni dal fatto, una nuova pista si è fatta largo nel mese di febbraio. I Ris di Parma hanno infatti isolato sulla scena del crimine 4 tracce di Dna ignote, un elemento che potrebbe giocare a favore della difesa di Tizzani.

Il possibile collegamento tra i due casi

Uno dei profili isolati sembra compatibile con le tracce di Dna rinvenute durante le indagini per l’omicidio di Daniela Roveri. La donna venne assassinata a Bergamo nel dicembre 2016 sul pianerottolo di casa. L’assenza della borsetta della vittima fece propendere gli investigatori verso l’ipotesi di una rapina finita male. Le nuove informazioni fornite dalla polizia scientifica sollevano però un sospetto: è possibile che le due donne siano vittime dello stesso serial killer?

A Quarto Grado la scomparsa di Samira El Attar

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero affronteranno anche il caso di Samira El Attar, argomento già al centro della scorsa puntata di Quarto Grado. La sparizione della donna lo scorso ottobre rimane ancora inspiegata, sebbene gli inquirenti sospettino fortemente del marito Mohamed Barbri.

L’uomo, fermato in Spagna dopo essersi allontanato dall’Italia, si trova al momento in carcere e sul suo capo pende l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Barbri, messo sotto pressione in un lungo interrogatorio di 4 ore pochi giorni fa, ha professato la sua innocenza, mentre il suo legale ha presentato istanza di scarcerazione.

Occhi puntati sul Coronavirus

Nel corso della puntata di Quarto Grado di stasera verrà infine riservato uno spazio agli aggiornamenti sul Coronavirus. Sono momenti delicati per l’Italia, in piena emergenza per la diffusione del virus, di cui è stato appena isolato il ceppo italiano.