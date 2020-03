Joe Bastianich, imprenditore statunitense di origini italiane, ha conosciuto la fama nel nostro Paese grazie a Masterchef Italia. La lontanaza dalla famiglia, però, non ha creato pochi problemi nella vita familiare del conduttore.

La vita prima di Masterchef

Bastianich, prima di essere un conduttore, è un imprenditore e produttore di vini e molto vicino al mondo della musica. Oltre ad aver aperto una serie di locali e ristoranti in giro per l’America, Joe è fondatore di tre aziende vinicole tra il Friuli, la Maremma e l’Argentina e ha anche acquisito il marchio Brandini in Piemonte.

Un matrimonio, quello con Masterchef Italia, scritto nelle stelle e che è durato ben 8 anni. Lui, che della cucina ha fatto la sua professione da sempre, ha avuto un ruolo molto importante all’interno della giuria culinaria più temuta d’Italia.

Mai più Masterchef

Masterchef Italia, però, ha condizionato molto la vita di Joe e quello della sua famiglia. Sposato con Deanna Damiano dal 1995, la coppia ha avuto tre figli: Olivia, Miles e Ethan. Lavorare in Italia e avere la vita oltreoceano non deve essere semplice e Bastianich si è confessato raccontando dei disguidi avvenuti con la moglie per via della lontananza: “Il rapporto con la moglie è difficile da vivere a distanza. Ogni rapporto ha alti e bassi – ha rivelato l’ex giudice a Diva e Donna- ci vuole tempo per capire le persone con cui andare lontano nel percorso della vita. Io spero che sia lei la donna della mia vita, non lo so, bisognerebbe chiederlo a lei.” Una volta, dopo una discussione, Joe racconta di essere stato sbattuto fuori casa: “Mi ha sbattuto fuori di casa, dovevamo stare fuori io e il cane!”



Nuovi progetti e l’arrivo ad Italia’s got talent

Da sempre appassionato di musica, Joe Bastianich ha deciso di fare il suo debutto lanciando il primo album Aka Joe, che ha visto la luce il 20 settembre 2019. Questo suo grande amore, l’ha portato a calcare anche il palco di Amici Celebrities, che è uno spin-off del più noto Amici. Il talent, però, per Joe si è interrotto alla terza puntata. Nonostante un ripescaggio in extremis, l’imprenditore ha dovuto dire addio al programma di Maria de Filippi dopo aver perso una sfida col compagno di squadra Ciro Ferrara.

Joe però ha proseguito anche la sua carriera da giudice. Infatti, da quest’anno, l’imprenditore italo-americano ha cambiato le sue prospettive lavorative e si è lanciato in una nuova avventura. Infatti, Joe, è stato giudice dello show Italia’s Got Talent. A fargli compagnia, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Alla finale del talent show, però, il presentatore ha dovuto dare forfait a causa delle restrizioni dei viaggi tra Stati Uniti e Italia a seguito dell’aumento dei contaggi del Coronavirus. Il suo posto è stato eccezionalmente preso dal comico Enrico Brignano.