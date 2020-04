Sono tante le notizie odierne che riguardano l’emergenza Covid-19 e da vicino la situazione italiana. Un susseguirsi continuo di ipotesi da parte di esperti e politici su quelle che potrebbero essere le misure di sicurezza della prospettata “fase 2”, con un lento e graduale ritorno a delle probabili nuove zone rosse, a cui si alterna il profilarsi di intenzioni da parte dei singoli organi regionali come in Campania dove De Luca ha annunciato di essere pronto a “chiudere i confini“.

Covid-19, la “fase 2”: verso nuove zone rosse

Sembra farsi ancora attendere il rientro in aula da parte degli alunni che, prudenzialmente, potrebbero aspettare ancora prima di tornare a scuola ma questa non è la sola “novità” del giorno in termini di Coronavirus in Italia Mentre inizia ad essere sempre più concreta e messa a punto l’app IMMUNI, nata per tracciare il contagio sul territorio, si continua a parlare di “fase 2”, quella che attende al varco l’Italia e che ancora non si ha chiaro in che termini avrà modo d’essere.

Crolla il numero dei contagi: +355, aumentano i guariti

Arrivano intanto in questi momenti tutti gli aggiornamenti da parte della Protezione Civile sui numeri del contagio aggiornati alla giornata di oggi, 17 aprile.

Anche oggi sono stati registrati in Italia nuovi casi di persone positive al Covid-19, nella fattispecie 355 in data odierna che fanno salire il numero ad un totale complessivo di 106.962. Nuovi casi di persone guarite da Coronavirus: 2.563 nella data di oggi, per un totale di 42.727. Numeri a cui si devono aggiungere anche quelli relativi ai decessi: 575 casi oggi per un totale di 22.745 vittime.

Ad oggi, dall’inizio dell’epidemia in Italia, si contano 172.434 casi di persone che hanno contratto il virus tenendo conto di positivi, guariti e morti.

