Un’azienda piemontese di servizi ambientali lancia un test per rilevare il virus su tutti quei dispositivi che possono favorire il contagio, quali macchinette del caffé, computer, stampanti, scrivanie, carrelli o qualsiasi oggetto eventualmente contaminato.

Evitare la diffusione dei contagi

Da settimane gli esperti non solo stanno cercando una cura al Coronavirus, tra pareri concordi e discordanti dei virologi, ma si stanno adoperando anche per tornare alla normalità, a partire dalla fase 2 dell’emergenza, che ormai sembra essere sempre più vicina. Tra gli strumenti utili a debellare i contagi, emerge la ricerca della Sersys Ambiente, azienda di Rivoli, in provincia di Torino, che ha messo a disposizione un test di verifica della presenza del virus.





Per meglio comprendere le funzioni del test promosso dall’azienda piemontese, Marco Steardo, amministratore delegato di Sersys Ambiente, spiega in un comunicato stampa sul sito che è necessario un: “Controllo periodico del grado di contaminazione microbiologica delle superfici di lavoro e degli impianti di trattamento dell’aria e ventilazione al fine di favorire la massima protezione della salute dei lavoratori“.

Come funziona il test

Il virus viene rintracciato tramite Rt-Pcr, Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction, una reazione a catena della polimerasi inversa, un processo che permette di analizzare la materia microbiologica entro 48 ore dal tampone effettuato dagli operatori di Sersys Ambiente sulle superfici.

Un accorgimento utile e consigliato dagli esperti è infatti sanificare gli oggetti e l’ambiente con cui si entra maggiormente a contatto e smaltire correttamente le protezioni utilizzate nel corso della giornata.



Qualora il test in questione dovesse riscontrare la presenza del virus in seguito ad un’analisi di laboratorio, allora bisognerebbe provvedere alla disinfezione e sanificazione dei locali, che si tratti di luoghi di lavoro o di supermercati.

In un momento in cui la priorità è prevenire i contagi, il test potrebbe dunque rivelarsi un valido strumento per affrontare il rientro al lavoro in sicurezza.

