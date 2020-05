Dopo la popolarità al Grande Fratello Vip, Antonella Elia sembra essere pronta per nuovi progetti lavorativi che la vedrebbero contesa tra Rai e Mediaset.

Proposte per Antonella Elia

Nel corso delle puntate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, il programma si è quasi sempre concentrato di lei: Antonella Elia è stata una concorrente molto discussa per le continue diatribe all’interno della Casa e di lei si è parlato anche dopo la fine del reality. Arrivata al sesto posto nella classifica della finale del GF Vip, che ha visto trionfare Paola Di Benedetto, per Antonella Elia è giunto il tempo di voltare pagina e dedicarsi a nuove avventure televisive.





Di recente è sembrata drastica in merito alla sua carriera, ma del futuro professionale di Antonella Elia è tornato a parlare Alberto Dandolo che, nella rubrica interna al settimanale Oggi, ha lanciato nuove indiscrezioni sul corteggiamento da parte di Rai e Mediaset: “Se la stanno contendendo per la prossima stagione televisiva… – ha scritto Dandolo – Cosa sceglierà e dove vedremo la irrequieta Antonellina?“. Alberto Dandolo non sa quale sarà la scelta della Elia, ma è certo che l’ex inquilina: “Sta vivendo una seconda giovinezza professionale“.

Antonella Elia dopo il GF Vip

Durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha più volte sottolineato l’importanza del reality per la sua persona più che per il suo personaggio. Oltre agli innumerevoli litigi con i compagni d’avventura, la Elia ha anche avuto il tempo e il modo per affrontare i fantasmi del passato e per confrontarsi con una nuova realtà.



Una volta spenti i riflettori del GF Vip, Antonella Elia non ha abbandonato il piccolo schermo e ha continuato ad essere presente per il pubblico italiano, spesso come opinionista negli studi di Barbara d’Urso.

Chiusa la porta rossa di Cinecittà, magari si aprirà un portone, non si sa se in Rai o in Mediaset.

