Continuano le polemiche sulla storia d’amore tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Dopo i primi dubbi sul loro rapporto, manifestati sia in studio che sul web, emergono anche le perplessità e i sospetti di Cristina Plevani. L’ex gieffina, sul suo account Twitter, ha espresso le proprie considerazioni sulla nuova coppia di Uomini e Donne.

Gemma e Nicola: continuano le polemiche

La love story tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli ha incuriosito il pubblico di Canale 5 fin dal primo momento. Nonostante la coppia sia stata avvistata recentemente per le strade di Roma, le critiche sulla loro relazione non cessano.

Oltre alla differenza d’età tra i 2, a far discutere è anche il dubbio in merito alla presunta fidanzata del 26enne. A tal proposito, è intervenuta la mamma del giovane corteggiatore per chiarire la situazione e spiegare le reali intenzioni del figlio. Ma le polemiche continuano. Infatti, nelle ultime ore anche Cristina Plevani ha detto la sua, aggiungendosi ai tanti che non hanno nascosto i propri dubbi e sospetti sulla sincerità del ragazzo.

Anche Cristina Plevani dice la sua

La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, senza giri di parole, ha affermato che si augura di non vedere mai Gemma e Nicola scambiarsi un bacio in televisione.

“Perdonatemi ma a tutto c’è un limite“, ha scritto Cristina e ha concluso il suo tweet pungente dichiarando: “Però ammetto che solo così crederei all’interesse del ragazzino“. Solo un bacio quindi potrebbe farla ricredere sull’autenticità del rapporto tra i due e, soprattutto, sull’interesse di Sirius nei confronti della Dama torinese.

Spero di non vedere mai "limonare duro" Nicola e Gemma in tv, perdonatemi ma a tutto c'è un limite. Però ammetto che solo così crederei all'interesse del ragazzino. #uominiedonne #gemma #poppante https://t.co/EwOMTQWlji — Cristina Plevani (@CristinaPlevani) June 5, 2020

Nicola spiega le sue motivazioni

L’ex concorrente del Grande Fratello ha espresso le sue perplessità sulla coppia ri-condividendo un video pubblicato sui canali social di Uomini e Donne, in cui il giovane Nicola spiega perché non sia ancora scattato il bacio tra lui e Gemma.

“Mi trovo davanti una persona più matura di me, quindi anche io potrei a volte trovarmi leggermente in difficoltà“, ha spiegato Sirius, ammettendo che con una ragazza della sua stessa età sarebbe più facile per lui “lasciarsi andare“. Inoltre il giovane corteggiatore, rivolgendosi a Gemma, ha affermato di nutrire un forte rispetto per lei. “Sto un po’ sulle mie, ma questo non vuol dire che non mi fa piacere stare con te” ha concluso il 26enne.