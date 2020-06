In una lunga intervista rilasciata per Il Messaggero, Mara Venier si è raccontata, ripercorrendo l’ultimo anno ricco di successi e parlando del suo futuro in Rai. L’amata conduttrice non sembra intenzionata a continuare a lungo e pare aver individuato il suo erede televisivo.

Mara Venier pronta a lasciare la Rai

Nessun posto in dirigenza, nessun proseguo ad eccezione della prossima (e ultima) edizione. Questi i piani di Mara Venier per il suo futuro dopo Domenica In. “Credo che finirò e poi arrivederci” ha dichiarato, aggiungendo: “Ma quanto volete farmi lavorare?”

La conduttrice, che ha portato avanti il programma in condizioni difficilissime dettate dall’emergenza Covid-19 e dalla recente frattura al piede, ha le idee chiare e afferma: “Io la mia bella soddisfazione me la sono già presa quest’anno e mi basta.

Alla faccia di chi mi aveva mandato via dicendo che ero vecchia”.

Nessun futuro in dirigenza

Mara Venier non si vede neanche con un ruolo in dirigenza, per lei l’esperienza in Rai si concluderà, con molta probabilità, con la prossima edizione di Domenica In dove passerà il testimone. “Non mi vedo in ruoli di potere, sono poltrone troppo pesanti”.

La conduttrice ora cerca un po’ di tranquillità da godere insieme al marito e alla famiglia, magari con l’acquisto di un’altra casa. “Ho la terrazza più bella di Roma, amo il centro, ma ora vorrei abitare in un posto più tranquillo per godermelo col mio amore”.

Cosa succederà a Domenica In

Per quanto riguarda l’edizione 2020/2021 di Domenica In, la padrona di casa non si è lasciata andare ad anticipazioni. Mara Venier ha però fatto intendere di voler riproporre una conduzione di gruppo, come era già trapelato nelle scorse settimane.

“Avevo pensato di rifare il groppone, come le mie prime edizioni” ha raccontato, “La prossima settimana cominciamo le riunioni, qui a casa mia. Non ho ancora le idee chiare, anche se una cosa l’ho capita: il format sono io”.

Domenica 28 giugno andrà in onda l’ultima puntata della stagione, tanti gli ospiti attesi, da Romina Power, recentemente colpita da un grave lutto, Loretta Goggi, Roby Facchinetti, Jerry Calà, Fabio Rovazzi, Andrea Sannino e tutto il cast di Made in Sud. Ed è proprio nel programma comico che la conduttrice pare aver individuato il suo erede televisivo.

Arriva De Martino?

“Mi piacerebbe avere dei compagni di viaggio, non un cast fisso ma amici con cui condividere qualche domenica. E manterrò le interviste” . Chi sono dunque gli “amici” che la zia vorrebbe con se c’è un nome che è stato dato per certo, quello di Stefano De Martino: “Una vera rivelazione” ha detto la conduttrice “Lui lo voglio”.

Bisognerà attendere ancora un po’ per avere informazioni certe sulla prossima edizione di Domenica In, probabilmente l’ultima che vedrà alla conduzione lo storico volto Rai e quella che segnerà l’addio di Mara Venier alla Rai.

