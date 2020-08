Fiocco rosa per l’attore Riccardo Scamarcio e la sua compagna Angharad Wood, manager inglese. Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia della nascita della loro prima bambina. A poche ore di distanza dal dolcissimo evento, una cara amica dell’attore pugliese gli ha dedicato delle dolci parole per esprimere il proprio affetto e condividere con lui la sua gioia.

Le dolci parole di Laura Chiatti

Laura Chiatti, grande amica di Scamarcio, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha parlato della paternità dell’attore e ha manifestato tutta la sua emozione per il lieto evento: “Sono sicura che impazzirà.

Ci conosciamo da 20 anni, siamo come fratelli, ha un’anima profonda“. L’attrice ha continuato l’intervista rilasciata alla rivista diretta da Alfonso Signorini, aggiungendo: “Sono felice per lui, sarà un padre pazzesco“. Dalle dolci parole di Laura Chiatti non solo emerge il sincero affetto che l’attrice prova nei confronti del suo collega, ma fanno anche capire perfettamente il profondo legame che si è creato tra loro e che si è consolidato negli anni.

Una love story lontano dai riflettori

Riccardo Scamarcio, 40 anni, è quindi papà per la prima volta.

La sua compagna, invece, Angharad Wood, che di anni ne ha 46, ha già un’altra figlia nata da una precedente relazione. Entrambi sono molto riservati e vivono la loro love story lontano dai riflettori. Di Angharad Wood si sa davvero molto poco. Le uniche notizie che sono trapelate riguardano la sua brillante carriera. Stando a quanto hanno riportano numerose fonti, la manager londinese lavora tra l’Italia e il Regno Unito, Paese in cui ha fondato la Tavistock Wood, un’importante agenzia che si occupa del mondo dello spettacolo, precisamente della gestione di scrittori, attori e registi.

La relazione tra Angharad Wood e Riccardo Scamarcio ha avuto inizio 2 anni fa, dopo la fine della lunga storia d’amore tra l’attore di Trani e l’attrice Valeria Golino, durata 12 anni.

