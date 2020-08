Continuano disperatamente le ricerche del piccolo Gioele, il figlio di 4 anni di Viviana Parisi, la dj torinese di 43 anni il cui cadavere è stato ritrovato nei boschi di Caronia a distanza di giorni dalla sua scomparsa. Di ieri la notizia che al vaglio degli inquirenti, oltre ai numerosi dettagli già noti, ci sarebbe stata una telefonata anonima giunta ai carabinieri a distanza di poche ore dall’incidente stradale.

Ora, sul tavolo della Procura di Patti – che ha aperto un fascicolo in cui si ipotizzano i reati di omicidio e sequestro di persona – ci sarebbe anche un video girato da alcune telecamere di videosorveglianza privata.

Viviana Parisi: un video al vaglio degli inquirenti

A pochi giorni di distanza da un’autopsia che non ha permesso ai medici legali di escludere alcuna ipotesi, tra suicidio e omicidio, sulla morte di Viviana Parisi, emerge un video girato da alcune telecamere di videosorveglianza che sembra offrire un primo elemento certo in un quadro quanto mai enigmatico.

Ora sembra chiaro a tutti che Gioele, lunedì scorso, si trovasse in macchina con la madre Viviana prima di sparire nel nulla.

Ci sarebbe infatti un video che avrebbe ripreso l’Opel della dj torinese negli attimi prima della sua scomparsa, nel tratto autostradale che collega Messina a Palermo. Immagini in cui si accerterebbe la presenza a bordo dell’auto con lei del piccolo bimbo di 4 anni, facendo quindi cadere – in maniera labile e non definitiva – quell‘ipotesi che puntava a credere che Viviana avesse affidato il piccolo a qualcuno prima di entrare in autostrada e prima dell’incidente.

Continuano le ricerche del piccolo Gioele

Si continua intanto a cercare il piccolo bimbo: di ieri la notizia del dispiegamento di un numero ancor maggiore di uomini tra Vigili del Fuoco e Carabinieri per perlustrare tutta l’area circostante al luogo della scomparsa.

Si cerca nei casolari, nei pozzi con la speranza di poter trovare il piccolo Gioele vivo sebbene, minuto dopo minuto, la fiamma si affievolisca sempre di più.

