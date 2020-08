Sono giorni di relax per Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon. La giornalista sportiva e l’ex portiere della nazionale italiana di calcio, insieme da oltre 7 anni, stanno trascorrendo qualche giorno di tranquillità in famiglia.

Lo riportano le immagini che la coppia ha condiviso con tutti i fan su Instagram. In Lunigiana, terra d’origine del portiere di calcio, è presente l’intera famiglia, compresi i figli di Buffon nati dal precedente matrimonio con Alena Seredova.

La vacanza nella terra d’origine di Buffon

Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon hanno iniziato la loro relazione nel 2013 e da allora sono sempre stati una coppia molto unita.

La D’Amico usciva dalla precedente relazione con l’imprenditore Rocco Attisani, da cui ha avuto i primi 2 figli, mentre Buffon era stato legato per alcuni anni alla modella Alena Seredova, dalla quale anche lui ha avuto 2 figli. La coppia, che da tempo ha diffuso voci di un possibile matrimonio, ha poi avuto un figlio nel 2016, Leopoldo Mattia.

Ora la D’Amico e Buffon si trovano in Toscana, a Treschietto, per qualche giorno di vacanza. Con loro, oltre a Leopoldo Mattia, ci sono anche i figli che il portiere di calcio ha avuto con la Seredova.

E Buffon ha voluto condividere con tutti i suoi fan questi bei momenti, pubblicando alcune foto su Instagram. “Mauritius? No, Lunigiana”, ha scherzato il calciatore affianco all’immagine che lo ritrae sorridente insieme alla sua compagna in un laghetto.

Alena Seredova è nelle vicinanze

Quando Ilaria D’Amico e Buffon iniziarono la loro relazione, a farne le spese è stata Alena Seredova, che non prese bene il tradimento del calciatore. Ora però i rapporti sembrano più distesi.

La modella una settimana fa ha infatti pubblicato su Instagram un’immagine da Treschietto, e ora sta trascorrendo le vacanze con il nuovo compagno, Alessandro Nasi, a pochi chilometri di distanza dall’ex, a Forte dei Marmi. Insieme a loro la piccola Vivienne Charlotte, avuta un paio di mesi fa dal manager.

Il post su Instagram di Alena Seredova da Treschietto

Tante novità sul lavoro per Ilaria D’Amico

Ilaria D’Amico è intanto lanciata verso nuovi orizzonti lavorativi. Qualche giorno fa è infatti arrivata la notizia del suo addio ai programmi calcistici che l’hanno resa famosa, e le hanno permesso di conoscere Gianluigi Buffon.

Un addio dopo ben 23 anni passati a parlare di calcio, prima in Rai e dal 2003 su Sky. Nel suo futuro ci sarebbe ora un programma da prima serata incentrato sull’attualità, come da lei stessa raccontato in un’intervista a Il Corriere della Sera.

Approfondisci

Ilaria D’Amico, imbarazzo con Buffon: “Mi prende in giro tutta Italia”

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon: la verità sulle liti di coppia e la gelosia