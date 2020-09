In attesa della busta choc promessa da Barbara D’Urso questa sera per il ritorno di Live – Non è la D’Urso, una prima bomba di gossip di quart’ordine è arrivato già nel corso di Domenica Live. Parlando della Contessa Patrizia De Blanck, infatti, è stato rivelato come questa non abbia un’igiene personale particolarmente curata, tanto che il Grande Fratello Vip avrebbe preso provvedimenti in merito.

Andrea Ripa di Meana spara a zero su Patrizia De Blanck

È indubbiamente la mattatrice di questa prima settimana di GF Vip: Patrizia De Blanck in 7 giorni si è spogliata nuda, ha litigato con Flavia Vento, con Alba Parietti, non si è alzata all’ingresso di Maria Teresa Ruta.

E questa è solo una piccola selezione di quanto ha fatto vedere. Inevitabile quindi che anche fuori dalla Casa più spiata d’Italia il suo nome sia il più chiacchierato.

Nelle anticipazioni di Live – Non è la D’Urso, è stata promessa una vera rivelazione choc su Patrizia De Blanck, ma un assaggio l’ha già dato Andrea Ripa di Meana, il figlio adottivo di Marina col quale non scorre buon sangue.

Ospite in studio a Domenica Live, ha rivelato che la De Blanck non si lava.

Andrea Ripa di Meana sulla De Blanck: “Non si lava”

In un estratto subito condiviso sui social di Domenica Live, Andrea Ripa di Meana prende la parola e dice: “Quest’anno il Gf ha messo quella grande lavatrice, evidentemente qualche autrice del programma che la conosce benissimo, è nel giro di roma, e sa che purtroppo la Contessa…”. A questo punto, quasi in coro, sia lui che Serena Grandi concludono la frase su Patrizia De Blanck: “Non si lava!”.

Subito una reazione shockata da Barbara D’Urso, meno da Serena Grandi che afferma: “L’avevo sentito anche io“. Ripa di Meana poi aggiunge: “Un giorno la prenderanno e la butteranno danno, le faranno fare una centrifuga“. Come antipasto in vista della busta di questa sera, sembra già parecchio: in attesa che la Contessa venga a sapere quello che dicono di lei, e allora apriti cielo…

Guarda il video

A #DomenicaLive solo notizie CHOC 😱Il figlio di Marina Ripa di Meana ha una rivelazione da fare sulla Contessa De Blanck Pubblicato da Domenica Live su Domenica 20 settembre 2020

Approfondisci

TUTTO sul Grande Fratello Vip

TUTTE le notizie su Patrizia De Blanck

GF Vip, gelido benvenuto di Patrizia De Blanck a Maria Teresa Ruta: “Io resto seduta”