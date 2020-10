L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni con un’eliminata a sorpresa, Guenda Goria, che ha fatto sollevare non poche polemiche. Altro protagonista della puntata è stato Francesco Oppini, che ha avuto una sorpresa dolcissima per il compleanno della fidanzata Cristina Tomasini.

Durante la trasmissione è intervenuta anche Alba Parietti, che ha voluto dire qualche parola a Tommaso Zorzi in merito al rapporto con il figlio, con cui c’è stata maretta. La showgirl, recentemente, è stata pesantemente criticata dall’opinionista Antonella Elia per la sua ingerenza nelle faccende del figlio.

Francesco Oppini spegne le candeline con Cristina

Una bellissima sorpresa per Francesco Oppini, che non riesce a trattenere le lacrime quando vede in video la fidanzata Cristina Tomasini. La 36enne è molto riservata ed è sempre sfuggita ai riflettori, rifiutando in passato anche la partecipazione a Temptation Island. La sua presenza nel reality è stata molto apprezzata da Oppini proprio per lo sforzo di apparire che ha fatto. “Vale pi di ogni cosa questo gesto. Vederti per me è fondamentale“, le dice tra le lacrime Francesco Oppini, che le chiede scherzosamente di placare la madre, anche lei presente.

Francesco Oppini e Cristina Tomasini spengono le candeline insieme

“Se non ci fosse stata tua mamma forse sarei impazzita io“, risponde Cristina, “Forse perché è un mondo a parte, quindi per me è stato difficile affrontare soprattutto le prime settimane“. La ragazza chiede a Francesco di tirare fuori la grinta, “anche perché sono sommersa da centinaia di messaggi che mi fanno i complimenti per la persona meravigliosa che sei“. La coppia spegne poi le candeline insieme, Cristina quelle della torta regalatale dai genitori di Francesco e il gieffino quelle del dolce fatto grazie a Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi.

Alba Parietti: il messaggio per Tommaso Zorzi

Durante la videochiamata interviene anche Alba Parietti, che su richiesta di Francesco Oppini non entra nelle dinamiche del gioco. L’ex showgirl però ci tiene a mandare un messaggio a Tommaso Zorzi.

“Ho visto Tommaso che c’è rimasto parecchio male. Voglio dirti una cosa Tommaso: a me piaci molto. Io trovo che tu abbia una grande intelligenza, una grandissima sensibilità, e si vede tutta“, confessa Alba Parietti, “Però attenzione.

Siccome noi siamo molto simili, però io ho imparato nella vita che le persone vanno conosciute a fondo. Francesco è stato molto tradito nella sua vita dagli amici, ma non ne ha mai tradito uno. Mettere in dubbio quello che lui è, ti devo dire la verità, mi ha fatto molto male“.

Alba Parietti si dice però pronta a ricredersi su di lui, “perché le persone intelligenti sanno cambiare opinione e chiedere anche scusa“.

Tommaso Zorzi ascolta il messaggio di Alba Parietti

