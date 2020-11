Il clamore attorno al Grande Fratello Vip 2020 non si è ancora placato. La decisione del programma di allungare il reality fino a febbraio 2021, ha infatti gettato nello sconforto e nel dubbio molti dei concorrenti nella Casa. Tra loro anche Francesco Oppini, uno dei vip più in crisi dalla scelta messa di fronte a lui. Fuori dalla Casa, la madre Alba Parietti gli dimostra supporto e vicinanza, rivelando anche di aver tenuto nascosto a Francesco un “atroce lutto”.

Francesco Oppini in crisi: lascia il GF Vip?

Le loro facce, dopo l’annuncio di Alfonso Signorini, hanno detto praticamente tutto.

Lunedì sera alcuni vip l’hanno presa sul ridere, pensando ad uno scherzo, mentre per altri l’ombra di altri 2 mesi e mezzo chiusi nella Casa è sembrata subito eccessiva, specie perchè vorrebbe dire stare lontano da famiglia e affetti nel periodo delle Feste. Così, per una Elisabetta Gregoraci che sembra sicura di voler lasciare la Casa, c’è un Francesco Oppini ancora mangiato dal dubbio. Prima, ha dichiarato di non voler rinnovare il contratto, poi dopo le discussioni con Tommaso Zorzi sembra essere tornato sui suoi passi e potrebbe restare per star vicino all’amico.

Difficoltà, quelle cui va incontro Oppini, capite e rilanciate dalla madre Alba Parietti, che con un post su Instagram ha voluto ancora una volta stare vicina al figlio. “Grazie a tutti voi che amate Francesco, è una persona fatta di carne come tutti, con un cuore, con le sue angoscie, le sue fragilità i suoi fantasmi. Ha bisogno di perdere una decisione difficile” ha scritto.

Il segreto di Alba Parietti nascosto al figlio

Il post prosegue continuando a ringraziare le persone che sono state vicine a Francesco Oppini, certa che “sosterranno rispettando la persona e i suoi sentimenti i suoi bisogni.

Mi fa una grande tenerezza e non posso fare nulla per aiutarlo. Deve decidere da solo“. Il pensiero va anche alla fidanzata, Cristina Tomasini, cui dovrebbe stare lontano per altri mesi. “Non poter comunicare in nessun modo con chi ami, non poterlo consolare, abbracciare è difficilissimo“.

Ancora più difficile se, come sembra, Alba Parietti ha un segreto che nasconde al figlio Francesco.

In risposta ad un utente che le rinfaccia di destabilizzarlo: “Di sicuro se tu l’avessi incoraggiato da subito avrebbe accettato di restare“. La sua risposta, è inaspettata: “Perché lo vedo stanchissimo e io credo deva decidere senza essere spronato. Sono tanti mesi. Ho subito un lutto l’ho tenuto per me. Lui nemmeno lo sa. Non giudicate per favore senza sapere o capire come“.

Il commento di Alba Parietti sul figlio Francesco

Francesco Oppini non sa della morte di Giuseppe Lanza

Il messaggio di Alba Parietti potrebbe non essere così misterioso come sembra. L’atroce lutto cui la showgirl fa riferimento, potrebbe infatti essere quello di Giuseppe Lanza di Scalea, l’ex fidanzato di Alba Parietti morto nel mese di ottobre.

“Giuseppe, sei stato l’uomo migliore che ho mai conosciuto, il compagno che più mi ha saputo amare – aveva scritto per l’occasione – hai sostenuto Francesco nel momento più difficile della sua vita e nelle sue battaglie“.

Nello stesso saluto, aveva già fatto intendere di non voler destabilizzare l’esperienza di Francesco nella Casa: “Ho sempre voluto tutelare le persone che amo dalla tristezza e dai dolori. E per quanto è possibile continuerò a farlo“. Sapere del lutto della madre e della scomparsa di Lanza di Scalea, potrebbe portare Francesco a lasciare la Casa?

Approfondisci

TUTTO sul Grande Fratello Vip

TUTTE le notizie su Francesco Oppini

Le ultime news su Alba Parietti