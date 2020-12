Continua ad esserci un via vai nella casa del Grande Fratello Vip con vipponi che entrano e vipponi che escono, chi abbandona e chi viene eliminato e in tutto questo marasma c’è però chi, nella Casa, ritorna. Dapprima Giulia Salemi, poi Cristiano Malgioglio: entrambi già avevano partecipato al reality. Venerdì sera toccherà a Filippo Nardi che nella casa non rientra dal 2001 e sembra che, sulla sua scia, tornerà nella casa del GF un altro grande personaggio.

Grande Fratello Vip, Signorini rimpolpa la rosa

Con tutte le sorprese che ci stanno riservando gli autori del Grande Fratello Vip, parlare di certezze è difficile.

I piani vengono cambiati e ricambiati in corso d’opera così come sembra sia sostanzioso il ricambio della rosa dei vip all’interno della Casa. Che dovessero entrare nuovi vipponi però era un dato di fatto: di fronte al prolungamento dell’edizione, che terminerà ora a febbraio, era necessario introdurre nuove personalità per non rischiare di rimanere a “secco” di concorrenti.

Lo spoiler di Serena Grandi

Stando alle prime indiscrezioni di qualche settimana fa, i vipponi pronti ad entrare in casa sarebbero dovuti essere una decina e di questi, 3 entreranno nella Casa già venerdì sera.

Nella fattispecie si tratta di Filippo Nardi, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini. Ma come confermato, non saranno gli unici. Pare che a tornare nella Casa del reality ci sarà infatti anche Serena Grandi già ex gieffina (nessuno dimenticherà le sue litigate con Corinne Clery). L’entrata di Serena Grandi però non è scappata dalla bocca di Alfonso Signorini: la notizia del suo rientro sarebbe un vero e proprio spoiler venuto a galla dalla stessa pagina Instagram dell’attrice.

“Entro al GF Vip, che emozione“, aveva pubblicato nelle sue stories l’attrice allegando uno scatto di lei, emozionata, sulla passerella del reality. Un amarcord? Uno spoiler? Il confine è labile.

Approfondisci

TUTTO sul GRANDE FRATELLO VIP

GF Vip, Tommaso Zorzi: pensiero speciale ad Aurora Ramazzotti dopo i litigi

GF Vip, Patrizia De Blanck attacca Stefania Orlando: furiosa lite a distanza