Amadeus potrebbe aver scelto la sua co-conduttrice per la nuova edizione del Festival di Sanremo, almeno secondo i rumors. La fortunata sarebbe ancora una volta un volto del calcio, ma non una calciatrice, bensì una “wags” (che sta per “mogli e fidanzate” di sportivi, nell’acronimo inglese). Si tratterebbe di Alice Campello, felice consorte del giocatore della Juve Álvaro Morata che, se le voci saranno confermate, sarebbe la seconda moglie di calciatore a calcare l’Ariston dopo Georgina Rodríguez, dolce metà di Cristiano Ronaldo.

Alice Campello verso il Festival di Sanremo

È l’amore per il calcio a guidare Amadeus nella scelta della co-conduttrice di Sanremo?

Così sembrerebbe dopo il dilagare di indiscrezioni che vorrebbero Alice Campello già con un passo verso la kermesse, al via dal 2 marzo. La 25enne, influencer da 2,4 milioni di follower su Instagram, è la moglie di Morata, attaccante bianconero, e madre dei suoi 3 figli, Leonardo, Alessandro, Edoardo.

Una decisione che Amadeus avrebbe già preso, anche se mancano conferme ufficiali. Alice Campello seguirebbe le orme di Georgina Rodríguez, che avrebbe molto gradito la sua esperienza al Festival di Sanremo lo scorso anno.

Originaria di Mestre, miss Morata dal 2017, Alice Campello ha accompagnato il marito nei suoi spostamenti calcistici, prima a Madrid poi a Londra. Tornata in Italia, potrebbe iniziare così la sua carriera televisiva, dopo aver letteralmente conquistato i social.

Le altre scelte di Amadeus

Sicuramente l’elemento calcistico sembra convincere il conduttore di Sanremo, che ospiterà anche Zlatan Ibrahimović sul palco, ma i dettagli sono per il momento top secret. Ci sarà poi anche Can Yaman, aitante attore turco che ha conquistato il pubblico con le fiction Mediaset.

Dal versante musicale gli ospiti saranno Achille Lauro, con le sue performance artistiche, ed Elodie, che sembra parteciperà a una sola serata.

