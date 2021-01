Ora al centro del gossip per il suo presunto flirt con la conduttrice sportiva Diletta Leotta, l’attore turco Can Yaman torna a corteggiare il pubblico del Festival di Sanremo. Come da voci di corridoio infatti, pare che l’amato attore potrebbe essere nella lista dei convocati di Amadeus sul palco della 71esima edizione del Festival.

Festival di Sanremo 2021: tutte le certezze

Si lavora duro per il progetto sanremese che quest’anno deve fronteggiare, ancor più delle aspettative dello spettacolo, l’emergenza sanitaria. Si continua infatti a lavorare sul progetto di un pubblico che possa essere presente in platea all’Ariston.

Al principio di tutto fu proprio ad Amadeus a sottolinearne l’importanza a simbolo di una vera e propria ripartenza. Diverso ancora il discorso legato invece ai big e a tutti coloro che contribuiranno allo show che dovrebbero, per precauzione, essere del tutto isolati creando la cosiddetta “bolla”, dando adito alla paventata ipotesi di trasferire tutti su una nave da crociera.

Gaudiano verso il Festival di Sanremo: “Serve il coraggio di raccontare la verità”

Nomi eccezionali: spunta quello di Can Yaman

Ancora tante però l’incognite in questo tumultuoso work in progress.

Data conferma certa sulle date del Festival di Sanremo che, eccezionalmente si terrà a marzo e non a febbraio, ora si pensa anche agli ospiti che potrebbero varcare la soglia dell’Ariston. Alcuni sembrano già essere noti e più che confermati come Achille Lauro ed Elodie, cantanti che Amadeus vorrebbe al suo fianco in maniera fissa e continuativa per tutte le serate del Festival.

Malgioglio rifiuta l’invito al Festival: ecco perché

Nomi a cui si aggiunge quello di Zlatan Ibrahimovic, anche lui chiesto per l’intera settimana come “valletto esclusivo”, e ancora si ha oggi conferma che tra le mire della Rai ci sarebbe l’ambitissimo attore turco Can Yaman.

Diventato noto in Italia grazie alle fortunate soap opera Bitter Sweets e Daydreamer, l’attore potrebbe infatti arrivare al Festival, come da indiscrezione di AdnKronos.

