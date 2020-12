Cristiano Malgioglio, entrato e uscito dalla casa in tempi semi-record rispetto a tanti altri vipponi che hanno provato ad aggiudicarsi il montepremi del Grande Fratello Vip di quest’anno – come Dosio, Bettarini, Brosio e Nardi, eliminati a vario titolo per aver infranto il regolamento – continua a far chiacchierare anche lontano da Mediaset. Pare infatti che, su rivelazione di Malgioglio all’amica cantante Arisa, il paroliere dovesse essere uno dei protagonisti del venturo Festival di Sanremo 2021.

Festival di Sanremo: Malgioglio invitato da Amadeus

Amadeus prepara il Festival di Sanremo per la seconda volta e questa volta, la sua 71esima edizione ha una rilevanza simbolica non indifferente: sarà un Festival, quello rimandato al venturo marzo per esigenze dovute all’emergenza sanitaria, all’insegna della “rinascita”.

Il primo grande evento mediatico dopo un annus horribilis che ha avuto inizio proprio dopo l’ultima edizione del Festival dell’anno scorso. C’è già la lunga lista di Big in gara tra cui figurano grandi nomi come quello di Fedez, la stessa Arisa, ma anche nomi meno noti al grande pubblico come quello di Willie Peyote e Gio Evan, il poeta-cantautore che spopola sui social.

Festival di Sanremo 2021, è già polemica: leggi cos’è successo tra Amadeus e Morgan

Malgioglio rifiuta l’invito

Pare che tra i Big, insieme al grande nome di Orietta Berti, dovesse esserci proprio quello di Malgioglio che però avrebbe rifiutato l’avance di Amadeus: “Avrei dovuto fare Sanremo anche io – rivela Malgioglio – mi ha chiamato Amadeus [..] ma gli ho detto di dare il posto ad un giovane, io non hi bisogno di fare Sanremo“. Pare dunque che Malgioglio abbia deciso di declinare l’invito sebbene non si escluda una sua eventuale partecipazione in veste di ospite all’Ariston.

Destino diverso invece per Arisa che parteciperà in gara al Festival, un ritorno il suo su quel palco che l’ha lanciata verso la notorietà nel 2009, quando la cantante con una spessa montatura di occhiali e la voce d’usignolo incantò il pubblico di Sanremo con la celebre Sincerità.

