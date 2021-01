Mistero prima della prossima e puntata del GF Vip: voci hanno insinuato che ci sarebbe potuta essere una sedia vuota fra quelle solitamente occupate in studio dai “vipponi” eliminati dal programma. È di queste ore, infatti, la notizia dell’ultimatum che gli autori avrebbero dato a un’ex concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini. La causa di questo provvedimento sarebbe l’abitudine della donna ad alzare un po’ troppo il gomito prima della diretta. La produzione, però, smentisce tutto.

GF Vip, le rivelazioni sui fuorionda

Gabriele Parpiglia, giornalista, autore e storico collaboratore di Alfonso Signorini ha recentemente svelato alcuni dettagli sull’attuale edizione del Grande Fratello Vip.

Le indiscrezioni arrivano dalla diretta di Casa Chi, format nato sul portale multimediale streaming Mediaset Play per fornire curiosità e dettagli sul noto programma di Canale 5. Proprio l’ultima puntata, ha avuto come protagonista Gabriele Parpiglia che, con le sue “chicche”, ha davvero lasciato sorpresi i fan del programma.

Interrogato sui retroscena del programma, Parpiglia ha condiviso non pochi dettagli sui fuorionda pubblicitari, nel corso dei quali a detta sua “avviene di tutto”. Sembrerebbe infatti che, nell’ultima puntata del GF, Mario Ermito si sia scontrato con Sonia Lorenzini e Giacomo Urtis, rispondendo in malo modo alle loro provocazioni.

La contessa de Blanck invece sarebbe stata fermata dagli autori, che le hanno dovuto impedire con la forza di distribuire caramelle fra il poco pubblico presente in studio.

L’ex concorrente a rischio: ubriaca in studio

Dopo aver condiviso questi racconti inediti, il giornalista è passato a una notizia decisamente più particolare. Senza specificarne il nome, Parpiglia ha parlato un’ex vippona che “prima di andare in onda ‘prende energia’ cantando del rap, bevendo tanto vino”.

La donna, ha spiegato l’autore, inizierebbe a bere prima dell’inizio della puntata, continuando poi anche in studio. Come riportato, l’ex concorrente avrebbe già ottenuto un “ultimo avvertimento” da parte della produzione. “Se non la vediamo di nuovo seduta in studio, è una molto rock, significa che ha deciso di non andare più” ha aggiunto.

La curiosità per questa nuova notizia ha colpito fin da subito i colleghi del giornalista, come lui presenti nel collegamento. Da parte loro, sono infatti arrivate le richieste di ulteriori dettagli per poter individuare la vippona in questione.

Sapere dove la donna siede abitualmente in studio, per esempio, potrebbe essere utile a capire di chi si tratta. A quanto pare, però, Parpiglia non era il solo fra i giornalisti di Casa Chi a conoscere i dettagli di questa storia. Proprio la collega Azzurra Della Penna si è occupata di specificare in quale fila viene solitamente collocata la donna, aggiungendo un secondo importante dettaglio: “In seconda fila e ha le treccine!”.

Chi è la “vippona” misteriosa

Poco dopo la fine della puntata, il web ha iniziato a domandarsi chi sia la ex concorrente del GF Vip di cui ha parlato Parpiglia.

In attesa di vedere la prossima puntata della trasmissione, si è quindi aperta la “caccia alla vippona” di cui il giornalista ha parlato. I pochi indizi forniti non sembrano essere sufficienti a capire chi possa essere l’ex concorrente che nelle scorse puntate avrebbe alzato un po’ troppo il gomito.

Il fatto che si tratti di una femmina e che sia stata ormai eliminata dalla trasmissione permette di restringere un minimo il campo delle ricerche. Ricordiamo quindi chi sono le donne fino a oggi uscite dalla casa del GF Vip 5. Come riporta il sito ufficiale del programma, in ordine alfabetico, le ex concorrenti del reality sono: Cecilia Capriotti, Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Franceska Pepe, Guenda Goria, Matilde Brandi, Myriam Catania, Patrizia De Blanck, Selvaggia Roma e Sonia Lorenzini.

Il GF Vip smentisce tutto

Dopo le voci nate con le parole di Parpiglia, è intervenuta direttamente la produzione del Grande Fratello Vip. Con un messaggio diffuso tramite gli account social, il programma e Alfonso Signorini “smentiscono le indiscrezioni uscite su diverse testate online in merito al presunto comportamento inadeguato di un ex concorrente“. Allo stesso modo, viene negato categoricamente che siano in corso presunti provvedimenti disciplinari.

