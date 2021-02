Tra i temi di cui si discuterà nella prossima puntata di Domenica In, in onda il 14 febbraio su Rai 1, ci sarà anche il Festival di Sanremo. La conduttrice Mara Venier accompagnerà gli spettatori in uno speciale talk dedicato alla 71esima edizione del concorso canoro, ma non solo.

Spazio all’emergenza sanitaria da Mara Venier

Come ogni settimana il programma domenicale di Mara Venier non mancherà di ragionare sull’attuale situazione di emergenza sanitaria, nello spazio dedicato al Coronavirus. Molti gli ospiti chiamati a discutere degli aggiornamenti sulla pandemia, a cominciare dal vice Ministro alla salute del governo uscente Pierpaolo Sileri.

Previsti inoltre gli interventi dell’immunologo Francesco Le Foche, della giornalista Rai Giovanna Botteri e di Piero Di Lorenzo, Amministratore delegato e presidente dell’Irbm di Pomezia.

Gli ospiti dal mondo dello spettacolo a Domenica In

Per il giorno di San Valentino, è prevista una speciale intervista di coppia. A parlare saranno un uomo e una donna uniti da un rapporto molto particolare: quello fra padre e figlia. Dario e Asia Argento si racconteranno a cuore aperto e risponderanno alle domande della Venier. Un’occasione che si presenta come assai rara, considerate le poche apparizioni che hanno coinvolto Dario e Asia insieme in passato.

“Zia Mara” ospiterà poi nel suo salotto un giovane talento uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi: Alberto Urso. Dopo la partecipazione dello scorso anno, niente Sanremo per lui quest’anno ma chissà che proprio domenica non sveli qualche nuovo progetto per il futuro.

Infine, non mancheranno le risate nello studio di Domenica In. A occuparsene sarà Vincenzo De Lucia, noto fantasista e imitatore.

Il Festival di Sanremo sempre più vicino

In attesa della prima settimana di marzo, Domenica in dedicherà uno speciale talk al Festival di Sanremo per parlare di quello che succederà. Proprio in questi giorni stanno emergendo sempre più dettagli sul concorso canoro più amato dagli italiani. Sembra proprio che la coppia Amadeus e Fiorello non voglia porre limiti agli ospiti sul palco dell’Ariston, invitando calciatori, cantanti, comici, top model e anche una rappresentante della lotta all’emergenza Covid.

Non resta che aspettare domenica 14 febbraio per scoprire novità e curiosità sul Festival. Nel frattempo però è la stessa Mara Venier a condividere una fra le notizie più attese dai fan della conduttrice: la tradizionale puntata di Domenica In in onda dal Teatro Ariston al termine del Festival si farà.

Confermato quindi il “dopo festival domenicale” in diretta da Sanremo con gli interventi di cantanti e protagonisti del Festival, il giorno successivo alla sua conclusione.

