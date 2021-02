Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sono le protagoniste di una delle amicizie più longeve all’interno della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante gli alti e bassi infatti le due ragazze hanno continuato a sostenersi a vicenda, superando momenti dolorosi e incomprensioni.

Proprio quando anche l’ultima crisi fra le “vippone” sembrava essere stata risolta, una persona molto vicina a Dayane manifesta i suoi dubbi sull’attrice siciliana e usa parole molto forti.

GF Vip, Dayane gelosa di Rosalinda?

Rosalinda è protagonista del nuovo amore sbocciato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, quello con Andrea Zenga. Dopo una romantica dichiarazione infatti il figlio dell’ex portiere Walter Zenga si è avvicinato sempre di più alla bella siciliana. I baci che i due si sono scambiati dopo la diretta di lunedì 15 febbraio sembrerebbero promettere l’inizio di una nuova storia d’amore dentro le mura della Casa più spiata d’Italia.

La storica amica “vippona” di Rosalinda però non si è dimostrata da subito entusiasta della nuova love story. Secondo chi credeva che tra le due ci fosse molto di più di una semplice amicizia, la reazione di Dayane potrebbe essere motivata da una forte gelosia nei confronti della Cannavò.

Come spiega la modella brasiliana però a infastidirla non sarebbe la relazione in sé ma il modo in cui è venuta a saperlo. “Io sono stata l’ultima persona a saperlo della Casa. Non mi sono sentita importante”, aveva infatti chiarito la Mello.

Pace fatta fra le amiche “vippone”

Nell’ultimo periodo i rapporti fra Rosalinda e Dayane erano divenuti davvero molto freddi e ad accorgersene ovviamente non sono stati solamente i fan.

Anche le due ragazze, consapevoli della profonda amicizia che ormai le unisce hanno cercato di confrontarsi e proprio la scorsa notte hanno fatto pace.

Un confronto, un abbraccio caloroso e uno scambio di parole che non lascia dubbi. “Io ci sarò sempre, al di là di questo gioco, perché ti voglio bene” ha ricordato Rosalinda a Dayane che ha ammesso di essere molto contenta per lei e per il bel momento che sta vivendo.

Se per le due dirette interessate l’amicizia resta solida e intatta, non lasciando che nuovi amori e incomprensioni le dividano, per qualcun altro più che di sentimenti bisognerebbe parlare di strategia.

Le parole di Juliano Mello, il fratello di Dayane, su Rosalinda

Uno dei fratelli di Dayane, Juliano sembra aver seguito tutte le dinamiche del rapporto fra sua sorella e Rosalinda. Qualche settimana fa, il ragazzo era intervenuto nella trasmissione tramite una videochiamata e aveva ringraziato Rosalinda per essere stata al fianco di Dayane, colpita dalla grave perdita del fratello Lucas.

“La stai aiutando tantissimo, le stai dando tantissimo amore- le parole che Juliano rivolgeva a Rosalinda – sono tranquillo, perché stai facendo le mie veci”. Un pensiero che però sembrerebbe essere cambiato nelle ultime ore.

Juliano cambia idea: lo sfogo contro Rosalinda

Poco fa, fra le storia Instragram di Juliano è comparsa l’immagine di un clown, seguita da parole molto dure nei confronti della concorrente.

“Con tutto il rispetto, ma penso che Rosalinda si stia approfittando di mia sorella” ha chiosato il fratello di Dayane. Sempre nelle stories, aggiunge invece sulla sorella: “Ha il cuore puro, non si merita questo”.

Le storie Instagram contro Rosalinda

L’allusione ad un atteggiamento poco gradito è chiara ma lo è meno cosa possa aver dato fastidio al ragazzo che sembra alludere a una tattica nel comportamento di Rosalinda.

Juliano potrebbe aver percepito qualcosa che lo ha deluso in quella che sembrava ritenere una persona da stimare e alla quale affidare le fragilità della sorella. Il fatto che siano state scritte proprio in seguito alla riappacificazione fra le due, avvenuta nella notte, potrebbe lasciar pensare che Juliano non stia gradendo la nuova relazione di Rosalinda e le conseguenze sul rapporto con sua sorella.

Juliano Mello usa parole forti contro Rosalinda Cannavò Fonte: Instagram

Solo il tempo e lo stesso Juliano potranno spiegare il perché di queste affermazioni, che molto immaginiamo Alfonso Signorini non si vorrà lasciarsi sfuggire. Non rimane che attendere la prossima puntata del Gf Vip.

Approfondisci

TUTTO sul GRANDE FRATELLO VIP

Grande Fratello Vip, Rita Dalla Chiesa critica l’atteggiamento di Antonella Elia: “Rischia di rovinarsi la carriera”

GF Vip, Cecilia Capriotti su Maria Teresa Ruta dopo l’eliminazione: “È stata smascherata ed è uscita”