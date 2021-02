L’eliminazione dal Grande Fratello di Maria Teresa Ruta ha lasciato tutti a bocca aperta. Lo sgomento degli spettatori non è stato dovuto soltanto alla sua uscita inaspettata, ma anche alla brusca rottura dei suoi rapporti con le due persone che per mesi le sono state vicine: Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Dopo il faccia a faccia di lunedì sera, emerge una nuova verità sulla loro amicizia. Alcune immagini diffuse dal marito della Ruta lasciano infatti l’amaro in bocca.

Roberto Zappulla, il marito di Maria Teresa

Nel corso della sua permanenza dentro la Casa del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta ha speso sempre parole di grande affetto nei confronti del marito Roberto Zappulla. Fra guai con gli ex e confronti con il padre dei suoi figli, la showgirl ha sempre avuto la certezza di poter contare sull’uomo che da anni è al suo fianco.

Dal canto suo, Roberto Zappulla ha cercato di manifestare il suo amore alla donna, inviandole tenere lettere nell’attesa di poterla riabbracciare. Ora che i due sono nuovamente insieme però, lui sembra proprio volersi togliere qualche sassolino dalla scarpa e quale miglior “luogo” per farlo, se non Instagram?

GF Vip, le “prese in giro” di Tommaso e Stefania a Maria Teresa

Due giorni fa, Roberto Zappulla ha pubblicato un post dai toni evidentemente polemici sul suo profilo Instagram. L’uomo non deve infatti essersi fatto bastare il confronto che Maria Teresa ha avuto con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi lo scorso lunedì e ha deciso di tornare sull’argomento.

Una raccolta di video dalla durata complessiva di ben 25 minuti, con tanto di didascalie a collocare temporalmente le immagini scelte, questo il post di Zappulla. L’uomo deve aver fatto davvero un lavoro certosino di ricerca e montaggio, per raccogliere questa “prova audiovisiva” di varie occasioni in cui Tommaso e Stefania hanno parlato alle spalle di Maria Teresa, prendendola in giro o commentando alcuni aspetti del suo carattere.

“Alla ricerca della memoria perduta. Quando il gioco si fa duro io… rido!” il commento dell’uomo, che allude agli ormai non più fedeli compagni di esperienza della moglie all’interno della Casa.

Le reazioni dei follower e di Maria Teresa

Il post di Roberto Zappulla deve aver suscitato non poche critiche da parte dei suoi follower, tanto da spingerlo a pubblicare un chiarimento in merito al video fra le sue storie Instagram. “Scusate ragazzi ma forse non sono stato abbastanza chiaro Maria Teresa stima sia Tommaso che Stefania” ha spiegato, aggiungendo poi di aver pubblicato quelle immagini solamente per ribadire che sua moglie avesse ragione.

“Di cosa vi preoccupate?” ha aggiunto, dopo aver spiegato di essere in ottimi rapporti con il marito di Stefania e di averla appena sostenuta con il televoto.

Roberto Zappulla sul video Instagram di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando

Non volendo lasciare dubbi però, Zappulla si è mostrato disposto a eliminare il post: “Se pensate che il contenuto del video possa davvero essere così grave ditemelo SERIAMENTE e io lo tolgo!”.

Questa richiesta sembrerebbe essere arrivata già dalla stessa Maria Teresa. “Per lei il Gf Vip si è concluso venerdì scorso– ha aggiunto Roberto- non vuole rovinare i suoi personali 5 mesi di amicizia.”.

Approfondisci

TUTTO sul GRANDE FRATELLO VIP

Chi è Roberto Zappulla, marito di Maria Teresa Ruta: la storia e le rivelazioni sulla vita privata

Grande Fratello Vip, a rischio Orlando e Salemi ma il televoto si blocca: chiesto l’annullamento, cosa sta accadendo sui social