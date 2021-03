Tommaso Zorzi ha trascorso gli ultimi 6 mesi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Uscito trionfante dal programma, per lui è giunto il momento di ritornare alla vita quotidiana e di recuperare i contatti con la realtà. Ad accoglierlo, l’influencer ha trovato un super riassunto di quanto accaduto nel corso della sua permanenza nel reality e solo analizzandolo il ragazzo ha scoperto cose che non avrebbe mai pensato potessero essere accadute.

Gaia Zorzi offre ripetizioni al fratello Tommaso

Subito dopo la sua uscita dalla Casa più spiata d’Italia, Tommaso Zorzi è stato occupato in un’interessante attività di recupero degli “scoop persi” accuratamente preparata dalla sorella Gaia, pubblicata nelle storie di Instagram del gieffino.

La ragazza infatti ha raccolto dichiarazioni, notizie, articoli riguardanti il vincitore del Gf Vip, diffusi nel corso dei passati 6 mesi. Un vero e proprio Power Point tematico colmo di screenshot e citazioni, quello visionato da Tommaso nel corso di un intero pomeriggio, per aggiornarsi rapidamente su quanto amici, colleghi, personaggi dello spettacolo e follower hanno detto sul suo conto mentre si trovava impegnato nel reality.

Sembra che la sorella Gaia abbia creato questa raccolta di informazioni per permettere al fratello di conoscere nel dettaglio la situazione creatasi attorno a lui e alla sua accresciuta fama nell’ultimo periodo.

Zorzi userà sicuramente queste notizie per muovere i primi passi fuori dalla trasmissione ed è immaginabile che non mancherà di parlarne nei programmi televisivi in cui sarà chiamato come ospite. Già ora però Tommaso si lascia scappare graffianti commenti sulle recenti scoperte.

“Oggi ho visto delle cose”, i primi commenti del vincitore del Gf Vip

Dopo mesi di diretta televisiva, Tommaso è tornato alle dirette tipiche del mondo che l’ha lanciato, quelle social.

Su Instagram infatti il ragazzo sta conducendo delle live streaming in collegamento con i suoi ex compagni di avventura nel reality. Accantonate le accese liti gieffine, Zorzi ha organizzato una chiacchierata pubblica anche con Elisabetta Gregoraci alla quale non ha nascosto di essere rimasto particolarmente stupito per alcune scoperte fatte grazie alle diapositive della sorella Gaia.

“Amore oggi ho visto delle cose– ha iniziato Tommaso rivolgendosi all’ex coinquilina- io ero così”, ha continuato mimando una faccia sbalordita con tanto di occhi e bocca spalancati per lo stupore.

“Lo so, lo so” ha ripetuto più volte Elisabetta, dimostrandosi a conoscenza di tutto quanto accaduto durante la sua assenza.

Ciò che più stupisce Tommaso: “Cose non relative al Gf”

Mostrandosi ancora “sotto-choc” per alcune delle novità apprese tramite la sorella Gaia, Tommaso ha continuato a parlare di ciò che più lo ha colto di sorpresa.

“Anche cose non relative al Gf” ha specificato Zorzi, venendo immediatamente compreso dalla Gregoraci.

Nonostante l’influencer si sia spesso mostrato interessato ai gossip degli altri, arrivando anche a insistere in maniera molto esplicita pur di ottenere dettagli non raccontabili, l’ex vippone non ha voluto specificare di cosa si sia trattato.

Una persona molto vicina a Zorzi

Nessun nome esplicito da parte del vincitore del Gf Vip quindi, ma una sua frase in particolare porta a pensare a una persona a cui è stato legato. “C’è una cosa che riguarda una persona che ha avuto a che fare con me– ha specificato Zorzi- io scioccato!”.

“Amore choc! Io morta per terra tipo che dicevo ‘O mio Dio!’” ha aggiunto il ragazzo, suscitando l’immediata risposta della Gregoraci.

“A volte si fanno queste cose per visibilità, per pochi soldini, per la voglia di apparire, però non è neanche giusta questa cosa”, la riflessione della donna.

Tommaso si è mostrato intenzionato a non porre freni alla sua lingua e le critiche sono andate crescendo nel corso della chiacchierata con Elisabetta. “Una figura di m***a così grande che io non me la ricordo- ha commentato- per me siamo ai livelli di Mark Caltagirone!”.

Gli indizi portano a un ex del “vippone”

A troncare la conversazione proprio mentre si stava facendo più interessante è stata Elisabetta Gregoraci, che ha dovuto abbandonare l’amico per sbrigare delle faccende personali. Prima di arrestare il collegamento però, la donna ha avvisato Tommaso che lo avrebbe chiamato per continuare la loro chiacchierata e il ragazzo ha risposto con la sua solita ironia. “Facciamo un abito lungo con lo strascico amore!” ha detto infatti, riferendosi alla lunga sessione di pettegolezzi che i due avrebbero fatto emergere nel corso della loro telefonata.

Rimasto solo con i suoi follower, Zorzi ha poi chiamato Giacomo Urtis accennando brevemente all’argomento, per poi non toccarlo più. I fan però sono corsi immediatamente alle ricerche approfondite. Secondo molti infatti, la persona di cui ha parlato Tommaso sarebbe il suo ex Marco Ferrero in arte Iconize.

Lo scorso maggio, il giovane aveva denunciato pubblicamente di essere stato vittima di un’aggressione omofoba, riportando preoccupanti ferite sul volto. A ottobre però, Ferrero aveva poi ammesso di essersi inventato tutto e di non aver mai subito un attacco fisico di quel genere.

Considerando che Tommaso è entrato al Gf Vip già da settembre è evidente come egli non sia potuto venire a conoscenza della ritrattazione se non fino a pochi giorni fa. È proprio per questo motivo che tutti credono che le sue graffianti frecciatine possano essere rivolte proprio all’ex.