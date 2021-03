La ventinovesima puntata di Domenica In, in onda su Rai1 la domenica pomeriggio, si anticipa ricca di ospiti e sorprese. Dall’emergenza sanitaria ai personaggi dello spettacolo e della musica, quali le anticipazioni dello storico programma condotto da Mara Venier.

Anticipazioni Domenica In: il tema Covid

Come ormai di consueto, il programma si aprirà con lo spazio dedicato alla situazione epidemiologica. Ospiti di questa puntata il sottosegretario al Ministero della Sanità Pierpaolo Sileri e il direttore dell’ospedale Spallanzani di Roma Francesco Vaia. Inoltre, sempre per il tema Covid-19, saranno presenti in collegamento Katia Ricciarelli e il direttore del quotidiano Il Giornale di Milano Alessandro Sallusti.

Anticipazioni Domenica In: ospite Belen Rodriguez

Durante la puntata ci sarà l’intervista a cuore aperto a Belen Rodriguez. La chiacchierata riguarderà con molta probabilità la dolce attesa della showgirl, che aspetta una bambina dall’hairstylist dei vip Antonino Spinalbese. Nei giorni scorsi, a tal proposito, Belen si era dimostrata molto piccata dopo una battuta di Pio e Amedeo rivolta a Stefano De Martino. Il duo, ad Amici, aveva scherzato sulla paternità di Luna Marie, rispondendo per le rime con un post su Instagram.

Con altrettanta probabilità, si parlerà anche della sua carriera a Mediaset, con qualche possibile battuta sulla sua chiacchieratissima storia ormai finita con il ballerino e conduttore televisivo Stefano De Martino e dei suoi progetti per il futuro.

Anticipazioni Domenica In: ospiti la Maionchi e la Berti

Nella puntata di domenica 28 marzo ci sarà anche spazio per la musica. Ospite d’eccezione sarà infatti la vulcanica giurata del talent show Italia’s got talent Mara Maionchi. Inoltre, per lo spazio dedicato al Festival di Sanremo, sarà presente la cantante Orietta Berti, che ha riscontrato un notevole successo con la sua canzone Quando ti sei innamorato appena presentata sul palco dell’Ariston.

Proprio durante la kermesse, la Berti è incappata in qualche gaffe che ha fatto molto parlare di lei.

Quando va in onda Domenica In

La ventinovesima puntata di Domenica In non si esaurisce qui, infatti sembra che siano previste diverse sorprese nel corso del programma. Per scoprire quali, agli spettatori non resta che aspettare domenica 28 marzo per collegarsi alle 14,00 su Rai1 e scoprire che cosa ha preparato questa settimana la conduttrice Mara Venier.

