Nuovo ospite d’eccezione per Amici di Maria De Filippi, che nella prossima puntata dovrebbe ospitare il ballerino Raimondo Todaro di Ballando con le Stelle. Lo scambio tra i programmi porterà il professionista faccia a faccia con l’ex moglie, tra le ballerine di Amici 20.

Raimondo Todaro ad Amici 20

A rilanciare la notizia è il sito TvBlog, che dà per certa la partecipazione, nel corso della prossima puntata di Amici 20, del ballerino Raimondo Todaro. Divenuto celebre soprattutto per il suo ruolo nel programma “rivale” di Milly Carlucci sulla Rai, Todaro nella scorsa edizione è stato appaiato a Elisa Isoardi e sono state numerose le voci di un feeling speciale che andasse oltre la pista da ballo.

Qualsiasi cosa ci sia stato tra i due, non sarà probabilmente oggetto di approfondimenti nel corso dell’ospitata ad Amici, dove Raimondo sarà chiamato a giudicare una gara di ballo dello show della De Filippi. Secondo quanto riferito, Todaro potrebbe dover stilare una classifica dei migliori e dei peggiori, che potrebbe dare qualche vantaggio nel corso del serale. Racconto nel racconto, ad Amici ritroverà anche l’ex moglie Francesca Tocca.

Amici 20, Raimondo Todaro incontra Francesca Tocca

Per gli appassionati di gossip, l’appuntamento con Amici rischia di essere particolarmente interessante.

Raimondo Todaro come ospite significherà per il ballerino ritrovarsi vicino all’ex moglie Francesca Tocca, la ballerina con cui si è sposato nel 2014. Solo l’anno scorso, però, i due si sono detti addio. Dietro alla loro crisi, anche la storia che Francesca ha avuto con Valentin dell’edizione 2020 di Amici, dove lavora come ballerina professionista.

A matrimonio finito, Raimondo aveva pubblicato un toccante messaggio social, che fa pensare come i due siano rimasti in buoni rapporti anche dopo la fine della loro relazione.

Avranno occasione di incontrarsi a telecamere accese? Maria De Filippi avrà qualcosa in serbo per il pubblico, oppure terrà fuori le questioni private di Raimondo Todaro? Sabato sera tutte le risposte.

