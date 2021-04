Per la dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, gli studi Mediaset si preparano ad accogliere due ospiti che affiancheranno gli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Grandi novità anche nel meccanismo di gioco: i naufraghi saranno divisi in due gruppi e sembra che questo cambiamento possa mettere in crisi i già traballanti equilibri alle Honduras. Previsto anche un nuovo ingresso.

Due ospiti per supportare le naufraghe in nomination

In occasione della puntata dell’Isola dei Famosi di lunedì 23 aprile, il salotto di Ilary Blasi dovrà includere due poltroncine in più.

Gli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi infatti non saranno i soli chiamati a commentare in diretta le vicende dei naufraghi. Asia Argento e Giulia Salemi prenderanno parte alla puntata di questa sera, per sostenere da lontano rispettivamente Vera Gemma e Fariba Tehrani. Queste ultime sono in nomination ed entrambe non possono più godere dell’ormai nota “ultima spiaggia”, Parasite Island, poiché vi sono già state.

Asia Argento potrà offrire il suo sostegno all’amica Vera, con la quale ha partecipato a Pechino Express 2020, mentre Giulia Salemi supporterà in diretta la madre Fariba che come lei sembra amare il mondo dei reality.

Nuove prove per i naufraghi

Nel corso della puntata i naufraghi dovranno superare alcune prove per aggiudicarsi il cibo per i prossimi giorni. Proprio questo premio renderebbe meno dura la loro permanenza alle Honduras, evitando loro le quotidiane fatiche della pesca per qualche giorno. Il pubblico dovrà inoltre decidere tramite un sondaggio social chi schierare per la prova leader.

Concorrenti divisi in due gruppi: arrivisti e primitivi

La seconda grande novità della serata riguarderà proprio i naufraghi, che saranno divisi in due gruppi: gli arrivisti e i primitivi.

Le due fazioni continueranno a vivere nella medesima spiaggia, ma sembra che saranno divise da una corda. Proprio la modalità di formazione dei due gruppi potrebbe creare qualche problema fra i concorrenti.

I primitivi, ovvero i naufraghi “storici”, dovranno indicare alcuni compagni che secondo loro meritano di finire nel gruppo degli arrivisti. È probabile che proprio in questa fase di selezione, alcuni naufraghi rimarranno delusi dalle scelte degli altri concorrenti.

Nuovo ingresso all’Isola

Dopo l’ingresso di ben quattro nuovi concorrenti nel corso dell’ultima puntata, un nuovo aspirante naufrago è pronto a tuffarsi nelle acque delle Honduras.

Come già si vocifera da qualche giorno, questa sera dovrebbe essere Ignazio Moser a fare il suo ingresso nel reality. Pare quindi che dopo qualche difficoltà, la sua fidanzata Cecilia Rodriguez abbia accettato questo nuovo impegno per il ragazzo. Magari anche la sorella di Belen accetterà di partecipare come ospite al reality di Ilary Blasi nelle prossime settimane, per supportare il suo fidanzato.

Approfondisci

L’Isola dei Famosi, Paul Gascoigne costretto al ritiro: la sofferta decisione dopo gli ultimi accertamenti medici

L’Isola dei Famosi, i nuovi concorrenti sbarcano in Honduras: gli “arrivisti” pronti a creare scompiglio nel gruppo

Gilles Rocca in lacrime a L’Isola dei Famosi, l’attore crolla ascoltando le parole del padre: “La persona più bella”