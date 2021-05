Da qualche settimana Diletta Leotta è al centro delle polemiche per via di un suo sfogo Instagram, in cui ha criticato i paparazzi, che a suo avviso sarebbe intervenuti in maniera eccessiva nelle vicende della sua vita privata. Le sue affermazioni su quello che lei definisce “gossip-veleno” e “giornalismo-spazzatura” hanno provocato l’intervento di molti volti noti dello spettacolo. L’ultimo a dire la sua sulla Leotta è stata Maurizio Costanzo che sembra non avere dubbi suo come la ragazza si dovrebbe comportare.

Il caso: Diletta Leotta contro i paparazzi

Qualche settimana fa, Diletta Leotta ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram per sfogare tutta la sua rabbia nei confronti dei paparazzi che da tempo la seguono quotidianamente.

La polemica sollevata dalla conduttrice di DAZN non ha lasciato indifferenti i suoi colleghi del mondo dello spettacolo, che si hanno espresso i loro pareri a proposito della questione.

La prima a emergere in difesa dei paparazzi era stata Aurora Ramazzotti, che aveva elogiato il loro mestiere ammettendo di ammirarli. Subito dopo era stato il turno di Barbara d’Urso che senza mezzi termini aveva consigliato alla Leotta di starsene zitta. In questi giorni ha parlato invece Simona Ventura che a sua volta ha ribadito l’importanza del mestiere del paparazzo per chi lavora nel mondo dello spettacolo.

Da questo coro di voci femminili emerge ora una voce maschile molto nota al pubblico italiano, quella di Maurizio Costanzo. Il giornalista ha parlato ai microfoni del settimanale Chi, offrendo a sua volta un consiglio molto chiaro alla giovane conduttrice.

Maurizio Costanzo a Diletta Leotta: “Magari non fare più nemmeno tv”

Dopo anni e anni di televisione, Maurizio Costanzo sembra aver imparato come comportarsi per gestire la pressione dei paparazzi, interessati per professione alle vite private dei vip.

Il suo consiglio per la ragazza è quindi molto esplicito. “Se Diletta vuole smettere di fare la Leotta, deve staccare dai social”, ha esordito Costanzo parlando con il giornale di Alfonso Signorini.

“Dovrebbe fare in modo di non avvisare i fotografi, cambiare casa, andare a vivere in un condominio molto grande e fuori mano e magari non fare più nemmeno tv”, ha aggiunto Costanzo. È evidente che quella lanciata dal conduttore corrisponda in realtà a un’ironica frecciatina. Maurizio vuol far sapere alla Leotta che difficilmente, continuando a fare il mestiere che fa, riuscirà a liberarsi dai gossip, anche quelli più scomodi.

“Ci sono tanti modi per non far parlare di sé. Il migliore? Sicuramente è quello di non farsi trovare”, ha concluso ribadendo la sua opinione. Proprio il fatto di essere sempre trovata dai fotografi è ciò che più sembra disturbare la Leotta. “Perchèèse incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore?”, aveva infatti lamentato la conduttrice, polemizzando sugli elettronici occhi indiscreti sempre pronti a immortalarla.

L’ultimo gossip su Diletta Leotta: un flirt con Ryan Friedkin

L’ultima notizia diffusa in merito alla vita sentimentale della Leotta riguardava un presunto flirt con Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma con il quale era stata avvistata.

Stando ai gossip, la conduttrice avrebbe vissuto momenti di crisi con Can Yaman, trovando in lui un nuovo amore. Diletta aveva smentito prontamente il presunto flirt, definendolo un semplice amico. Proprio le notizie scritte a commento di questo gossip l’avevano portata a scrivere quel post di sfogo.