Grande gioia per Eleonora Daniele e Giulio Tassoni, che festeggiano il primo compleanno della figlia Carlotta, nata il 25 maggio 2020. Oggi è il suo giorno speciale, incorniciato da un dolcissimo messaggio della conduttrice su Instagram.

Eleonora Daniele festeggia il primo compleanno di Carlotta

Un anno di immenso amore, di gioia infinita, di sorrisi e tenerezze, un anno di vita da mamma per Eleonora Daniele, che oggi festeggia il primo compleanno di Carlotta, la figlia avuta dal marito Giulio Tassoni, e affida ai social un dolcissimo messaggio per l’occasione.

La piccola è nata il 25 maggio 2020, e pochi giorni fa la famiglia ha festeggiato il battesimo con la madrina Mara Venier.

dopo l’annuncio della cerimonia che era stata rinviata a causa dell’emergenza Covid.

Eleonora Daniele, il messaggio per il compleanno della figlia Carlotta

La conduttrice di Storie Italiane ha voluto dedicare alla speciale occasione un messaggio in cui ha ringraziato quanti le hanno riservato un pensiero di auguri per la bimba, e ha ripercorso la strada della gioia che, da un anno, la vede mamma al settimo cielo della piccola Carlotta: “Grazie di cuore a tutti voi che mi state mandando messaggi di auguri per la piccoletta.

Mi ricordo la grande emozione… il momento più bello della mia vita. Mi ricordo dei vostri messaggi bellissimi di felicitazioni…“.

Nel tenero post sul suo profilo Instagram, non è mancato un accento sulla cara amica Mara Venier, la conduttrice di Domenica In che è anche madrina della figlia e che le è sempre stata accanto nei momenti più importanti fin dall’arrivo della piccola di casa: “Mi ricordo della prima telefonata che mi arrivo dalla mia amica Mara Venier che fece un urlo di gioia: è nata!!!! È già passato un anno, il tempo vola ma la felicità rimane sempre“.

Post di Eleonora Daniele su Instagram

