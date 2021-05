Non si arresta la scalata alla televisione di Tommaso Zorzi, influencer salito alla ribalta al Grande Fratello Vip, da cui è uscito vincitore. L’ex gieffino si è aggiudicato anche un premio molto stimolante per la sua carriera, quello di “Personaggio Rivelazione” dell’anno dei Tv Talk Awards della Rai, votato dal pubblico social.

Non tutti però sono fan di Tommaso Zorzi, che conta tra i suoi maggiori detrattori Fulvio Abbate, conosciuto proprio al Grande Fratello Vip. Lo scrittore è tornato ad attaccare l’opinionista dell’Isola dei Famosi, prevedendo per lui un “futuro” tutt’altro che televisivo.

Tommaso Zorzi vince il premio “Personaggio Rivelazione” dell’anno

Tommaso Zorzi può chiudere la stagione televisiva in bellezza con l’assegnazione del premio “Personaggio Rivelazione” dell’anno dei Tv Talk Awards. Il premio è assegnato da Tv Talk, il programma che si occupa del mondo della televisione e che ha visto i voti del pubblico andare all’influencer, mentre per il premio “Personaggio Rivelazione” votato dalla stampa ha vinto Valerio Lundini, comico e conduttore di Una pezza di Lundini.

L’annuncio dei premi “Personaggio Rivelazione” dell’anno dei Tv Talk Awards

Zorzi, che si sta godendo il meritato relax a Forte dei Marmi in compagnia di Elisabetta Gregoraci, è risultato decisamente felice dell’assegnazione del riconoscimento.

D’altronde l’influencer ha più volte dichiarato che vuole intraprendere una carriera proprio sul piccolo schermo, dove potrebbe presto condurre un programma tutto suo.

Fulvio Abbate stronca Zorzi: “Reuccio permaloso”

Non così convinto del talento di Tommaso Zorzi è Fulvio Abbate, contro cui l’ex gieffino ha già annunciato una querela. I due infatti sono stati protagonisti di diversi botta e risposta, e Zorzi ha accusato lo scrittore di denigrarlo da mesi e rispondendo in maniera tagliente su Instagram.

Fulvio Abbate, che ha subito un intervento chirurgico per un tumore alla mandibola, continua comunque a twittare contro l’ex gieffino, a cui ha annunciato una controquerela. “Alla fine di tutto, al reuccio permaloso del Grande Fratello Vip resterà di aprire una tintoria“, ha scritto su Twitter, asfaltando le aspirazioni di Zorzi, che per il momento non ha replicato.

Il tweet di Fulvio Abbate

