Le luci sull’Isola dei Famosi 2021 si sono spente da poche ore, ma cosa è successo dopo la finale che ha visto trionfare Awed? Spuntano le immagini dei naufraghi nella prima parentesi post reality in Honduras.

Isola dei Famosi 2021: cos’è successo dopo la finale

I finalisti dell’Isola dei Famosi si sono lasciati alle spalle l’avventura in Honduras, e dopo la puntata conclusiva, con il trionfo di Awed (secondo posto per Valentina Persia e terzo per Andrea Cerioli), i riflettori si sono spenti sull’edizione 2021 del reality condotto da Ilary Blasi.

Archiviata l’esperienza, gli ultimi naufraghi rimasti a contendersi la vittoria hanno potuto assaporare il ritorno alla normalità e ai comfort, comodamente seduti attorno a un tavolo per la tanto attesa cena di “addio”.

Alcune immagini pubblicate su Instagram da alcuni di loro documentano la gioia del rientro a casa, ma anche la nascita di rapporti d’amicizia a telecamere spente.

Isola dei Famosi 2021: i finalisti tornano a casa

Il ritorno alla vita di sempre è stato raccontato su Instagram da Ignazio Moser, che ha condiviso una foto a sigillare la sua avventura da naufrago: “E voi? Cosa sareste disposti a fare per un piatto di spaghetti? Esperienza indimenticabile, grazie a tutti“.

Post di Ignazio Moser su Instagram

Il riferimento nel messaggio è al drastico taglio di barba e capelli a cui si è sottoposto durante una prova nel reality, e non potevano mancare gli scatti insieme ai compagni di viaggio e alla fidanzata, Cecilia Rodriguez.

Post di Ignazio Moser su Instagram

Andrea Cerioli ha postato una foto insieme alla fidanzata Arianna Cirrincione, come Cecilia partita alla volta dell’Honduras per fare una sorpresa al suo amato.

Post di Andrea Cerioli su Instagram

Solo due parole, da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne, per commentare la sua Isola: “Surreale.

Grazie“. Matteo Diamante ha dichiarato: “Si torna a casa pieno di rivincite e soddisfazioni. Come sono andato? Spero di esservi mancato“.

Post di Andrea Cerioli su Instagram

Isola dei Famosi: il ritorno di Awed sui social dopo il trionfo

Anche Awed, vincitore dell’Isola dei Famosi 2021, è tornato sui social con una bella foto e un importante messaggio per i fan. Dopo la finale, a telecamere spente, ha trascorso del tempo in compagnia degli altri (ex) naufraghi prima di tornare a casa. Fino alla prossima avventura.