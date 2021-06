Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 24 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Carissimi amici dell’Acquario, il cielo che vi accoglierà in questo giovedì sembra essere veramente ottimo per voi, con una Luna in aspetto meraviglioso e un Mercurio veramente efficiente! Sarete spinti a fare qualcosa di nuovo, a partire e sperimentare, conoscendo gente nuova e lasciandovi magari indietro tutte quelle cose non vi piacciono poi così tanto.

Occhio solo alle decisioni che prendete, perché se è vero che godete di una buona brillantezza mentale, potreste anche essere leggermente superficiali in quello che fate.

Leggi l’oroscopo del 24 giugno per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Acquario, 24 giugno: amore

In amore le cose procederanno in maniera piuttosto simile agli ultimi giorni, cari Acquario. Voi che siete impegnati sembra che dobbiate trovarvi ad affrontare un qualche tipo di discussione già affrontata in passato, ma che non ha portato a nulla di concreto.

Voi single, invece, potreste certamente conoscere qualcuno di nuovo, ma avete veramente voglia di intraprendere una nuova relazione? Rifletteteci su!

Oroscopo Acquario, 24 giugno: lavoro

Sul lavoro sembrate poter progredire in maniera piuttosto marcata verso i vari obbiettivi che vi siete prefissati, ma non senza impegnare la maggior parte delle vostre energie, piuttosto carenti. A fine giornata vi sentirete veramente molto stanchi, e sarà importante che, qualsiasi cosa facciate in serata, non torniate a casa tardi, il risposo è fondamentale e anche venerdì dovrete pensare al lavoro, ma il fine settimana è sempre più vicino!

Oroscopo Acquario, 24 giugno: fortuna

Quasi nullo l’influsso della fortuna nella vostra giornata di giovedì, carissimi amici nati sotto il segno dell’Acquario. Forse qualcosa potreste sperimentarlo, ma è esclusivamente una casualità, quindi meglio non farci troppo affidamento.