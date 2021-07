Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Il sabato che attende voi amici dei Pesci sembra essere decisamente piacevole, seppur alcune situazioni richiedano leggermente più attenzione. La Luna, infatti, continuerà a mantenere la sua posizione negativa rispetto ai vostri piani astrali, ma senza che riesca ad influenzare in maniera concreta alcunché nella vostra vita, fortunatamente!

Non sarete particolarmente produttivi e potreste dover fare i conti con un paio di ritardi, ma nulla di realmente fastidioso! Qualche buona novità vi attende in un futuro non troppo lontano!

Leggi l’oroscopo del 17 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Pesci, 17 luglio: amore

L’amore non dovrebbe pressoché essere influenzato da nessun transito nel corso di questo sabato, carissimi amici dei Pesci.

Questo potrebbe tradursi in una giornata positiva o negativa, in base a come sono stati gli ultimi giorni con la vostra dolce metà! Nessun grosso sconvolgimento o cambiamento dovrebbe colpirvi, non preoccupatevi amici impegnati! Voi single, però, sembrate essere ancora lontani da quella conquista a cui ambite!

Oroscopo Pesci, 17 luglio: lavoro

Occhio alla produttività e all’impegno sul lavoro in questa giornata di sabato, amici dei Pesci, perché non sembrano essere proprio accentuati. Nulla di grave, perché non significa che non sarete in grado di concludere nulla, ma sicuramente dedicarvi ad un delicato ed importante progetto con questo cielo non sembra una grande idea.

Meglio correre ai ripari limitandovi a fare solo le cose fondamentali, al resto ci penserete da lunedì!

Oroscopo Pesci, 17 luglio: fortuna

Una piccola dose di fortuna, forse, potrebbe gratificarvi nel corso di questo altalenante sabato, rasserenandovi l’umore, cari amici dei Pesci! Nel caso ne foste colpiti sembrate poter incappare in una bella novità economica!