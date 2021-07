Come al solito durante l’estate anche i colossi dello streaming si prendono una pausa per riorganizzare l’idea e ripartire più forte che mai una volta concluse le meritate vacanze. Questo sembra essere anche il caso di Netflix che, dopo aver centellinato le nuove uscite nel periodo tra luglio e agosto, promette scintille a partire da settembre 2021 quando sono in programma dei nuovi contenuti attesi dai fan di tutto il mondo. Vediamo cosa ci aspetta dopo l’estate e quali sono i nuovi contenuti più attesi sulla piattaforma.

Da settembre Netflix manda in campo l’artiglieria pesante: da La casa di carta 5 a Bridgerton 2 e tanto altro ancora

L’estate si sa è il momento del riposo e chi prima e chi dopo tutti abbiamo bisogno di ricaricare le batterie.

Questo discorso vale anche certamente per le piattaforme di streming che durante questi mesi caldi di solito allentano la presa limitando l’uscita di nuovi e succulenti contenuti per poterli proporre nei mesi più freddi dell’anno.

Questo è il caso di Netflix, che dopo la fiammata di giugno con l’uscita tra le altre di Lupin, Summertime ed Elite 4, ha dedicato solo qualche piccola uscita ai suoi tanti abbonati tenendosi da parte le produzioni più attese per la seconda metà del 2021.

Da settembre infatti il colosso dello streaming ha intenzione di proporre l’artiglieria pesante proponendo alcuni dei suoi titoli più attesi. A partire da inizio mese arriverà infatti l’attesissima La casa di carta 5, prima parte del capitolo conclusivo della serie tv evento che ha stregato il mondo negli ultimi anni. L’appuntamento è per il 4 settembre 2021.

Sarà dunque la serie spagnola a fare da apripista alle attese uscite che vedono in Bridgerton 2 un altro titolo che in fan attendono con ansia. Non si ha ancora la data ufficiale ma da quello che ci risulta l’autunno sarà il periodo giusto per poterla gustare.

Insieme alla serie arriverà anche l’ultimo interessante film di Guillermo Del Toro dal titolo 10 After Midnight, un horror che è pronto a spaventare per bene gli abbonati.

Dalla creatrice di Grey’s Anatomy, la sceneggiatrice Shonda Rhimes, arriverà invece Inventing Anna che racconta le peripezie di una truffatrice tedesca con gli inquirenti alle calcagna. Invece per gli amanti dei manga giapponesi e delle loro trasposizioni su schermo il titolo più atteso è senza dubbio il live action di One Piece, storica opera da record di Eiichiro Oda.

La lista completa dei nuovi arrivi di agosto 2021

Tutti i titoli in arrivo su Netflix, tra film e serie tv, a partire da domenica 1 agosto 2021. Le uscite:

Domenica 1 agosto:

C’era una volta a…Hollywood;

I gladiatori della strada;

Our Ladies;

Stealth – Arma Suprema.

Mercoledì 4 agosto:

Aftermath – Orrori dal passato;

Control Z – Seconda stagione.

Venerdì 6 agosto:

Lo sciame;

Quam’s Money;

Navarasa;

Hit & Run.

Mercoledì 11 agosto:

La dea d’asfalto;

The Kissing Booth 3;

Venerdì 13 agosto:

Beckett.

Mercoledì 18 agosto:

Diario segreto di un viaggio a New York.

Venerdì 20 agosto:

La direttrice;

Sweet Girl.

Venerdì 27 agosto: