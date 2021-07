L’ex ballerino e naufrago Gilles Rocca non sarebbe più insieme a Miriam Galanti. Solo pochi mesi fa, sentendo le sue continue e spassionate dediche d’amore fatte all’Isola dei Famosi, questa prospettiva sarebbe sembrata impossibile anche solo da pensare. Eppure l’indiscrezione del giorno è proprio questa: l’amore tra i due sarebbe finito e di mezzo ci sarebbe addirittura un’altra donna di cui Gilles Rocca si sarebbe invaghito. Un rumor sul quale ha replicato anche il diretto interessato, con rabbia.

Amore finito tra Gilles Rocca e la fidanzata Miriam? L’indiscrezione

A riportare la notizia che sorprenderà parecchio i fan dell’attore e concorrente di Ballando con le Stelle, è il settimanale Nuovo.

Sembra infatti che Gilles Rocca e Miriam Galanti, 32enne attrice e conduttrice tv, non stiano più insieme. Dal suo ritorno dall’Honduras, è stato notato infatti un vistoso calo di foto e storie condivise dai rispettivi profili, che prima invece erano molto popolati di loro teneri scatti e dichiarazioni d’amore.

Viene riferito che a confermare il tutto ci sarebbero fonti vicine alla coppia: la loro rottura sarebbe reale e non dovuta solo a rispettivi impegni lavorativi. Non solo: Nuovo riferisce anche che Gilles Rocca avrebbe perso la testa per un’altra donna, una “mora” la cui presunta identità resta avvolta nel mistero.

Contattato dal settimanale, l’attore sarebbe stato elusivo nel commentare le voci sulla fine della storia con Miriam Galanti.

Gilles Rocca, dura replica alle voci sulla storia con Miriam

Dal suo account Instagram, il diretto interessato Gilles Rocca ha voluto dire la sua sulle voci emerse nelle scorse ore. “Ma quanto je piace scrive re le cazzate ai giornali? Giocare sulla vita delle persone, ma quanto vi piace? Io vi potrei anche querelare per le stron*ate immense che dite, non lo faccio perchè non ho voglia di perdere del tempo tra avvocati e stron*ate varie.

ma sappiate che siete veramente dei grandissimi pezzi di mer*a”.

Dai due video, tuttavia, non è chiaro se Gilles Rocca stia commentando in toto le voci sulla possibile rottura con la fidanzata, oppure “solo” la parte in cui gli viene affibbiato un flirt con una presunta “mora”. Anche sul profilo di Miriam Galanti è apparso un video. L’attrice scrive: “Per fortuna che c’è lei – riferimento alla Sailor Moon che compare nella storia – che alleggerisce certi momenti e la cattiveria di certe persone. Io non mi esprimo ma a tutto c’è un limite“.

Gilles Rocca e Miriam Galanti, le dediche d’amore all’Isola dei Famosi

Come detto, la notizia è sorprendente specie se si ripensa al recente passato di Gilles Rocca all’Isola dei Famosi. Oltre a litigare con praticamente chiunque nel programma, da Tommaso Zorzi a Valentina Persia, l’ex naufrago si è distinto infatti per le continue dediche d’amore fatte a Miriam Galanti, con la quale è (era?) insieme da 12 anni. Per lei ha rifiutato un casto bacio durante una delle prove del programma e si era lasciato anche andare alle lacrime ricordando il periodo del Covid vissuto insieme, con il sospetto di aver contagiato la madre di lei.

Il suo amore per Miriam era diventato un tema addirittura contestato dallo studio, dove il clima da “telenovela argentina” aveva stancato Ilary Blasi, Tommaso Zorzi e altri.

Gilles aveva descritto così, in un’intervista, il loro amore: “È stato un colpo di fulmine. Ricordo di aver pensato che una ragazza così non me la sarei fatta di sicuro scappare. Mi ha rapito il cuore con la sua bellezza, ma anche grazia e intelligenza, impegno e profondità“. Durante un periodo di crisi all’Isola dei Famosi, lei gli aveva anche mandato un messaggio: “Gilles ti penso tanto, mi manchi e stai tranquillo, io sono sempre qui“.

Come stiano ora le cose, a questo punto, è un mistero.