Oroscopo Ariete

Amici dell’Ariete, infine, il vostro sembra essere decisamente un buon mercoledì!

Ottime, in particolar modo, le possibilità lavorative, ma godrete anche di un accentuato romanticismo, utilissimo per voi single del segno!

Oroscopo Toro

Amici del Toro, in questo bel mercoledì potrete contare sul buon supporto di Venere nei vostri piani astrali. Una giornata soddisfacente sotto tutti i punti di vista vi attende all'orizzonte, andatele incontro!

Oroscopo Gemelli

La giornata di mercoledì che attende voi dei Gemelli vi spingerà, ancora una volta, a rimboccarvi le maniche.

Nervosismo e agitazione saranno forti in voi, ma basterà cercare il supporto della propria dolce metà!

Oroscopo Cancro

La voglia di condivisione e sintonia con l'ambiente esterno pervaderà il vostro spirito, carissimi amici del Cancro! I rapporti che hanno attraversato alcune difficoltà troveranno finalmente una soluzione concreta ai problemi.

Oroscopo Leone

Amici nati sotto il segno del Leone, il vostro mercoledì sembra dover iniziare piuttosto negativamente, ma migliorerà verso sera.

Per ora cercate di tenere duro, evitando quella sensazione di insoddisfazione in cui potreste incappare.

Oroscopo Vergine

Il vostro oroscopo di mercoledì, amici nati sotto la Vergine, sembra porvi in una bella posizione! Il vostro trainante entusiasmo sarà un ottimo promotore per il benessere lavorativo e per le nuove opportunità.

Oroscopo Bilancia

Cari amici della Bilancia, il vostro sembra essere veramente un ottimo mercoledì, segnato da un’efficienza alle stelle!

Qualche ottimo e gratificante risultato riuscirete ad ottenerlo, ma non segna impegno ovviamente!

Oroscopo Scorpione

Amici nati sotto il segno dello Scorpione, godrete di un buon mercoledì di recupero dalle fatiche degli ultimi giorni! Potrete contare sulla salute psicofisica e su una buona capacità decisionale, oltre ad un buonumore generalizzato.

Oroscopo di domani di 4 agosto: leggi l’articolo completo

Oroscopo Sagittario

Voi nati sotto il segno del Sagittario siete davanti ad una giornata decisamente buona soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa! Marte, poi, vi porterà direttamente ai traguardi che da tempo sognate di raggiungere.

Oroscopo Capricorno

Carissimi amici nati sotto il Capricorno, il vostro mercoledì sembra essere caratterizzato da una scarsa voglia di fare ed impegnarvi.

Inoltre, qualche battibecco potrebbe incrinare le vostre relazioni personali.

Oroscopo Acquario

Voi amici dell'Acquario in questa giornata di mercoledì potrete dedicarvi anima e corpo al raggiungimento degli obbiettivi che vi siete prefissati! Forse dovrete affrontare un'altra spesa imprevista.

Oroscopo Pesci

Amici dei Pesci, nella giornata di mercoledì potrete contare sul buon supporto di alcuni transiti decisamente positivi! Simpatia e socievolezza saranno alle stelle, aumentando le vostre possibilità di conquista!

