Cari Leone, quella che vi attende non sembra essere ancora una buona giornata per voi, segnata da quel brutto nervosismo che vi accompagna ormai da diversi giorni. Questo venerdì scorrerà in un generale senso di insoddisfazione piuttosto marcata, facendovi inciampare in un paio di intoppi in alcuni momenti.

Occhio soprattutto al lavoro, dove dovreste godere di una buona produttività, ma tralasciando alcuni dettagli importanti che potrebbero far tracollare un qualche progetto, oppure porvi in situazioni future abbastanza scomode. In amore, però, sarete gratificati dalla buona presenza di Venere nei vostri piani astrali!

Oroscopo Leone, 6 agosto: amore

Amici del Leone, la giornata amorosa che vi attende all’orizzonte sembra essere piuttosto buona e gratificante!

Nel caso siate impegnati in una relazione stabile, cercate nelle braccia della vostra dolce metà il conforto che vi servirà dopo la fatica della giornata lavorativa. Mentre voi cuori solitari potreste sfruttare un buon potere seduttivo in giornata, giungendo a quella ambita conquista che progettate da tempo!

Oroscopo Leone, 6 agosto: lavoro

Non ci sarà un granché da fare per la giornata lavorativa, cari amici del Leone, a causa di quel generalizzato senso di insoddisfazione che vi accompagnerà. Seppur dovreste sentirvi produttivi, ed essere in grado di portare a termine un buon numero di mansioni, potreste anche incappare in alcuni errori piuttosto problematici.

Cercate di non tralasciare i dettagli, parte fondamentale di ogni progetto, oppure evitate direttamente di impegnarvi in cose importanti.

Oroscopo Leone, 6 agosto: fortuna

Non aspettatevi grandi influssi da parte della fortuna, perché in questa giornata non sembra proprio avere nulla di buono in serbo per voi, cari nati sotto il segno del Leone.