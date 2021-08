Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Amici del Sagittario, il vostro lunedì sembra essere caratterizzato da un paio di nubi, fortunatamente passeggere, che potrebbero interessare principalmente la vostra vita famigliare e affettiva. A garantirvi questo influsso sarà il passaggio della Luna e di Plutone non distante dalla vostra orbita celeste.

Tuttavia, non preoccupatevi perché dall’altra parte potrete contare anche sul Sole e Venere, in posizione positiva che vi aiuteranno a mitigare gli influssi negativi degli altri due pianeti. Rimboccatevi le maniche e vedrete che riuscirete a superare qualsiasi ostacolo senza difficoltà prima che scateni una brutta crisi!

Leggi l’oroscopo del 9 agosto per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Sagittario, 9 agosto: amore

All’interno della vostra coppia stabile, cari amici del Sagittario, sembra possibile che in mattinata siate colpiti da qualche momento poco allegro.

Nulla di eccessivamente traumatico, solo cercate di mantenere la calma per non incappare in problemi veri e propri nei prossimi giorni. Anche le opportunità che interesseranno voi single del segno sembrano essere piuttosto affievolite, ma basterà non impegnarvi troppo per lunedì, ci potrete ripensare quando gli astri saranno più favorevoli.

Oroscopo Sagittario, 9 agosto: lavoro

Buone le prospettive per il lavoro, con una giornata tutto sommato positiva ma senza grandi novità ad attendervi.

Potreste avvertire una leggera noia e ripetitività in alcuni momenti, ma è abbastanza normale quando non ci sono mansioni stimolanti in programma. Se ambite a qualcosa di migliore, non mollate il tiro neppure in queste giornate leggermente nuvolose.

Oroscopo Sagittario, 9 agosto: fortuna

La fortuna sembra essere abbastanza distratta nel corso di questo lunedì, amici nati sotto il segno del Sagittario. Nessuna sorpresa o nuova emozione dovrebbe interessarvi, quindi non riponeteci troppe speranze.