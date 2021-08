Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 11 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Amici del Sagittario, un buono slancio all’azione dovrebbe caratterizzare il vostro mercoledì, donandovi un’importante voglia di mettervi in gioco ed impegnarvi! Il Sole, positivo nei vostri piani astrali, vi dona energia e dinamismo, utili per affrontare e superare a testa alta ogni sorta di problema che potrebbe interessarvi in giornata, piccolo o grande che sia.

Le maggiori difficoltà della giornata sembrano volersi presentare all’interno dei vostri rapporti amorosi, specialmente se nell’ultimo periodo siete state interessati da qualche litigio.

Leggi l’oroscopo del 11 agosto per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Sagittario, 11 agosto: amore

La giornata amorosa non si presenta esattamente al top della forma questo mercoledì, cari nati sotto il segno del Sagittario.

Un vecchio dissapore con la vostra dolce metà potrebbe ripresentarsi al vostro cospetto nelle prime ore della giornata, rovinandovi un po’ l’umore generale nel caso non riusciste a porvi una toppa. Fermatevi un attimo a parlare con la vostra dolce metà, dal dialogo potreste capire le reciproche ragioni, trovando assieme una soluzione che possa mettervi d’accordo e saldare i vostri bei sentimenti.

Oroscopo Sagittario, 11 agosto: lavoro

L’esito della vostra giornata lavorativa di mercoledì dipenderà quasi esclusivamente da come affronterete la questione relazionale.

Tuttavia, gli astri vi garantiscono la voglia di mettervi in gioco e la grinta necessaria per non farvi schiacciare dalle incombenze, quindi sulla carta la giornata risulta essere per lo più positiva! Ottime, dunque, le prospettive lavorative di voi single del Sagittario.

Oroscopo Sagittario, 11 agosto: fortuna

L’influsso della fortuna è leggermente frenato dalla presenza di qualche pianeta di troppo nella vostra orbita, amici del Sagittario. Ma non preoccupatevi, perché vi potrebbe comunque aiutare a risolvere o ad evitare un qualche problema che il quotidiano vi pone davanti.