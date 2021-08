Virginia Giuffre ha fatto causa al principe Andrea di York, terzogenito della Regina Elisabetta. La donna ha accusato il principe di aver abusato sessualmente di lei; l’accusa riguarda gli anni già analizzati dagli inquirenti per il caso Epstein.

Il caso Epstein

Jeffrey Epstein era il miliardario e broker finanziario newyorkese incarcerato dopo essere stato condannato per traffico di esseri umani e prostituzione minorile. Epstein aveva messo in piedi un business, con la complice Ghislane Maxwell, nel quali giovani donne finivano nelle mani di potenti uomini d’affari e non solo. Nel mirino dello scandalo sessuale era finito anche il principe Andrea di York, che proprio a causa del clamore mediatico, nonostante abbia preso pubblicamente le distanze dalla turpe vicenda e minimizzando i suoi rapporti con Jeffrey Epstein, ha dovuto fare un passo indietro come membro della Royal Family.

Jeffrey Epstein è morto in carcere, in prima battuta la causa sembrava essere suicidio, ma a distanza di due anni i dubbi che non si sia trattato di suicidio restano forti, soprattutto da parte della famiglia Epstein.

La denuncia di Virginia Giuffre al principe Andrea di York

Virginia Giuffre ha fatto causa al principe Andrea, l’accusa è di abusi sessuali subiti quando aveva 17 anni.

Nella nota all’azione legale presentata preso il tribunale di Manhattan, New York si legge: “Venti anni fa la ricchezza, il potere, la posizione e le connessioni del principe Andrea gli consentirono di abusare di una ragazzina spaventata e vulnerabile che non aveva nessuno che la proteggeva. E’ ora che ne risponda“.

Tra le accuse di Virginia Giuffre c’è anche quella di essere stata “svenduta per sesso da Epstein” quando aveva 17 anni. Così ha riferito il legale della donna, David Boies che al Daily Mail ha detto che la sua assistita ha subito “Abusi sessuali impropri e stress fisico ed emotivo per i danni ricevuti“.

Il rapporto tra Virginia Giuffre e Andrea di York

Le vicende denunciate da Virginia Giuffre risalgono agli anni 2001 quando aveva 17 anni. Ai tempi i due avevano intrattenuti diversi rapporti, come hanno dimostrato molte foto rese pubbliche al momento dello scoppio dello scandalo.

Oggi Virginia Giuffre ha 38 anni e vive in Australia, le sue prime accuse al principe risalgono al 2014.