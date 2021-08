Oroscopo Pesci, domani 26 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Cari amici dei Pesci, la vostra giornata di giovedì non sembra essere particolarmente buona o positiva, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. In questo campo non sembrate riuscire ad andare avanti con leggerezza, inciampando in fastidiose preoccupazioni pressoché inutili e ricavandone solo spese aggiuntive e insoddisfazioni.

Rimandate alcune decisioni importanti, anche in amore o in famiglia, seppur in entrambi questi campi tutto sembra poter andare a gonfie vele! Non sembrate poter contare su delle grandi energie.

Oroscopo Pesci, 26 agosto: amore

La giornata amorosa, insomma, sembra essere decisamente lieta e tranquilla, carissimi amici dei Pesci! Non aspettatevi di ottenere chissà quali gratificanti novità, specialmente voi single che non potrete ottenere proprio alcunché.

Tuttavia, voi che siete impegnati stabilmente, potrete trovare nella vostra dolce metà un po’ di tranquillità da tutte le altre fatiche che questa giornata vi riserva.

Oroscopo Pesci, 26 agosto: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, la giornata procederà in maniera abbastanza controproducente cari amici dei Pesci. Le energie che vi animeranno saranno decisamente poche e i risultati che potete raggiungere poco gratificanti, se non del tutto assenti. Cercate di concentrarsi sulle cose importanti, senza farvi trascinare in progetti o mansioni troppo impegnativi che potrebbero azzerare completamente la vostra voglia.

Oroscopo Pesci, 26 agosto: fortuna

La fortuna, in questa giornata di giovedì, sembra essere decisamente lontana per voi carissimi nati sotto il segno dei Pesci. Nulla di cui dobbiate preoccuparvi, cercate di non pensarci neanche così da non riempirvi ulteriormente la testa di fastidi.